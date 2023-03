Les gérants renforcent légèrement leur présence sur le cash

Après la forte hausse des Bourses depuis le début de l’année, les 22 membres du Panel Allocation interrogés par L’Agefi entre le 20 février et le 2 mars ont fait preuve d’une certaine prudence en maintenant leur position globalement inchangée à la fois sur les actions et sur les obligations. Ce statu quo est néanmoins trompeur puisque seulement cinq gestions ont décidé de ne procéder à aucun arbitrage entre les différentes classes d’actifs d’un mois sur l’autre.

Si l’allègement le plus important en actions émane de CPR AM (-20 points à 25%), quatre autres gestions ont réduit leur exposition aux marchés boursiers dans une fourchette allant de 1 point à 5 points en raison des perspectives bénéficiaires mitigées émanant des entreprises. A contrario, sept gestions ont décidé de se renforcer sur ce compartiment, de manière significative comme ABN Amro (+10 points à 70%) ou plus modérée comme Crédit Mutuel AM, Natixis IM et OFI Invest AM qui ont chacun augmenté leur exposition aux actions à hauteur de 5 points.

Dix gérants ont accordé une plus grande confiance au marché obligataire, notamment OFI Invest AM (+10 points à 45%), BFT IM (+6 points à 73%), La Française AM (+5 points à 56%) ou State Street GA (+5 points à 32%). Mais huit membres du panel ont suivi le chemin inverse, en particulier CPR AM (-15 points à 30%), le plus pessimiste sur cette classe d’actifs également, suivi par Schroders (-12 points à 38%).

A lire aussi:

La poche en cash, passée de 6% à 7% d’un mois sur l’autre, a tiré parti du renforcement massif de CPR AM (+35 points à 40%) qui y a placé les liquidités issues de son allègement dans les actions et les obligations. Au total sept gérants ont accru leur exposition au cash et sept autres ont effectué un mouvement contraire, à l’instar de BFT IM (-6 points à 2%), OFI IM Invest (-5 points à 5%) ou State Street GA (-4 points à 2%).

Allègement dans l’alternatif

Le panel a encore abaissé d’un point à 4% sa présence sur les actifs alternatifs, même si seulement cinq gestions ont modifié leurs positions par rapport au mois précédent. OFI Invest AM a été le plus radical en réduisant de 10 points son exposition pour se désengager totalement de cette classe d’actifs, devant Amplegest qui l’a réduite de 4 points à 9%. Financière Arbevel et State Street GA ont chacun diminué leur position de 2 points à respectivement 4% et 7%, contre une baisse d’un point à 8% pour Fidelity. Schroders est ainsi le seul membre du panel à s’être renforcé sur le cash (+2 points à 13%).