Les gérants crédit confirment leur prudence

Le Panel Crédit de l’Agefi n’avait pas été aussi pessimiste depuis l’automne 2022. Après être passé «neutre» sur la perspective des spreads à un mois en mai, il est désormais également «neutre» sur l’exposition crédit, ce qui n’avait pas été le cas depuis novembre dernier alors que les marchés financiers venaient de toucher un point bas au cours d’une année marquée par la forte remontée des taux. Six sociétés de gestion sur dix interrogées entre le 22 mai et le 1er juin dans la cadre de notre panel sont maintenant à la neutralité.

L’évolution en mai des marchés du crédit leur donne en partie raison. Les primes de risque (spreads de crédit) sont restées stables à 170 points de base (pb) pour l’investment grade (IG), même si la forte activité sur le marché primaire a pu peser sur les primes en secondaire, et 475-480 pb pour le segment high yield (HY). La résilience de l’économie mondiale, grâce à la solidité du marché du travail, et les bons résultats des entreprises au premier trimestre, soutiennent les spreads. Mais le potentiel de resserrement avec la récession, ou au moins le ralentissement, qui se profile est très limité.

Spectre de la récession

«De nos discussions avec différents clients institutionnels en Europe, il ressort que les craintes récessionnistes l’emportent sur toute autre considération, indique Matthieu Bailly, gérant chez Octo AM. L’heure n’est pas à l’exotisme, mais bien plutôt, pour une large part des investisseurs, à l’allongement de duration sur du crédit IG.» Les stratégistes de Société Générale CIB s’attendent, dans ce contexte, à un écartement des spreads au second semestre. «Les primes de risque pourraient s'élargir jusqu’aux niveaux d’octobre 2022 d’ici à la fin de l’année, préviennent Guy Stear et Juan Valencia, les stratégistes crédit de la banque. Nous attendons le gros de l’écartement à l’automne, à mesure que les chiffres de croissance et les bénéfices des entreprises décevront.»

Ces derniers craignent également une déception sur les taux. Si les spreads sont restés stables, cela n’a pas été le cas des taux qui se sont resserrés avec la perspective d’une pause des banques centrales après l’annonce de chiffres d’inflation confirmant la tendance baissière. «Les anticipations de taux terminaux ont fortement augmenté en avril et en mai, les banquiers centraux alertant sur une inflation persistante, mais ces dernières semaines, les obligations à court terme se sont redressées sur des commentaires accommodants qui ont accru les espoirs de réductions rapides des taux au cours des prochains trimestres, indiquent les stratégistes de SG CIB. Mais ces espoirs sont vains, selon nos économistes et stratégistes taux, qui estiment que les marchés pourraient corriger avant les réunions de la Fed et la BCE les 14 et 15 juin.» Ce qui aura un impact sur les spreads de crédit.

Désormais, 15 sociétés de gestion sont «neutre» dans leur exposition contre 11 toujours à «surpondérer». Quatre panélistes (Allianz GI, BFT IM, Edram et Generali IP) sont passés de «surpondérer» à «neutre» (Allianz GI avait déjà une position surpondérer/neutre). En ce qui concerne les spreads, 16 panélistes sont «neutre» et 5 «négatif» contre 5 «positif». BFT IM est passé de «positif» à «neutre» tandis que Generali IP et LBPAM sont passés à «négatif». La Française AM et Swiss Life AM reviennent à «neutre» sur les spreads, alors qu’ils étaient à «négatif». Tout le monde n’est pas négatif puisqu’Octo AM revient à «surpondérer» sur le crédit et Schelcher Prince Gestion à «positif» sur les spreads. Mais la prudence l’emporte.

