Les gérants convergent vers l’objectif des banques centrales

Preuve que le discours agressif des banques centrales pour lutter contre l’inflation finit par porter, les 24 sociétés interrogées par L’Agefi entre le 20 et le 29 juin ont encore fait évoluer leurs prévisions de taux directeurs alors que cela n’avait pas été le cas fin mai. Ils voient la Banque centrale européenne (BCE) porter son taux de dépôt jusqu’à 4%. Dans le cas de la présidente, Christine Lagarde, les convictions semblaient déjà fortes avant même le ton hyper restrictif encore employé les 27 et 28 juin au Forum de Sintra : les marchés de swaps valorisent depuis un moment un taux €STR effectif autour de 3,90% cet automne – contre 3,40% actuellement pour un taux de dépôt à 3,50%. Seuls huit panélistes voient l’institution de Francfort s’arrêter à 3,75%. Pas Carmignac, qui annonce cependant le Bund à 1,80% dans six mois.

Concernant les Etats-Unis, depuis la pause de la Réserve fédérale (Fed) en juin, les marchés et les panélistes de L’Agefi ont valorisé une nouvelle hausse des taux de 5,25% à 5,50% (haut de fourchette) en juillet. Mais ils restaient dubitatifs sur l’idée d’une deuxième hausse ensuite, pourtant exprimée au travers des «dots» des gouverneurs du FOMC. La logique ? Plus le temps va passer, plus les effets négatifs des hausses de taux répétées devraient se retranscrire dans un ralentissement de l’économie. Mais des demandes de chômage en baisse aux données sur la consommation PCE, en passant par la révision du PIB ou encore le sentiment des consommateurs (université de Michigan), divers indicateurs ont encore prolongé l’euphorie la semaine dernière. La probabilité d’une dernière hausse de 5,50% à 5,75% entre septembre et novembre est même remontée au-dessus de 40% depuis jeudi. Federal Finance Gestion et UBS ou Carmignac parient plutôt sur une baisse, jusqu’à 5% dans ce dernier cas.

Deux bémols à l’optimisme ambiant sur la situation américaine. Premièrement, la Cour suprême a annulé, vendredi, le remboursement prévu des prêts étudiants par l’administration Biden, un soutien budgétaire d’environ 430 milliards de dollars déjà intégré dans les analyses économiques. Deuxièmement, si les taux courts remontent, les prévisions de taux longs américains restent très au-dessous, avec une inversion de la courbe des taux de 200 points de base (pb) ou plus pour 14 des 24 panélistes désormais. «Les attentes concernant le taux directeur d’ici à décembre sont repassées au-dessus de 4%, pour atteindre leur plus haut niveau depuis la faillite de Silicon Valley Bank (SVB)», a noté Jim Reid, stratégiste de Deutsche Bank. «C’est toujours au-dessous du niveau de 4,6% dans les ‘dots’, mais cela montre comment les marchés se rapprochent de la vision de la Fed», ajoute-t-il, tout en maintenant son scénario d’une récession au quatrième trimestre.

Le consensus est moins évident concernant la Banque d’Angleterre (BoE), malgré l’accumulation des bonnes surprises économiques outre-Manche. A six mois, six panélistes voient le taux directeur à 5% ou moins comme aujourd’hui, et dix autres, à 5,75% ou plus. Cela rapprocherait le niveau des prêts immobiliers à taux variable des 10%, avec a priori quelques conséquences.

Ce contexte de prolongement final des resserrements monétaires amènerait un léger renforcement de l’euro-dollar en fin d’année du fait des décalages Fed-BCE, et peut-être du yen si la Banque du Japon (BoJ) relâchait un peu le contrôle de la courbe, comme l’anticipent neuf panélistes sur les 24 répondants.

