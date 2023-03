Les économistes actent une nécessaire poursuite des hausses de taux en zone euro

Les 25 sociétés interrogées par L’Agefi entre le 20 février et le 30 mars ont pris acte de la persistance de l’inflation sous-jacente en zone euro, et donc de la nécessité d’en faire plus en termes de politique monétaire. A la Banque centrale européenne (BCE), l’économiste Philip Lane a estimé le 29 mars que les récentes turbulences dans le secteur bancaire auraient peu d’effets sur la région et que l’institution de Francfort devait par conséquent poursuivre la remontée des taux «pour s’assurer que l’inflation reflue à 2%». Sans donner d’indications sur la prochaine réunion monétaire, alors que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, déclarait vendredi qu’il y a «encore possiblement un peu de chemin à faire».

Après avoir prôné un statu quo le 20 mars, les marchés hésitent désormais avec une nouvelle hausse de 25 points de base (pb) le 4 mai tout en voyant le taux terminal atteint à 3,50% vers l’été. C’est moins que le Panel de L’Agefi, qui place plutôt le pic autour de 3,75%. Et même de 4% pour Bank of America (BofA) et Société Générale CIB, avec deux logiques différentes : la première anticipe une accentuation de l’inversion de la courbe avec un Bund à 2,30%, quand la banque de la Défense ne croit pas à une récession cette année. De quoi être globalement optimiste sur l’euro-dollar.

Débats autour de la crise bancaire US

Même si toutes les anticipations de taux longs hors Japon ont diminué depuis l’enquête de fin février, les stratégistes de Carmignac semblent également pessimistes par rapport aux effets du resserrement monétaire, tant en zone euro qu’aux Etats-Unis. Ils sont même les seuls avec ceux d’UBS à voir la Fed rebaisser le haut des taux Fed funds de 5,25% à 5% en septembre. Le panel situe dans l’ensemble le niveau de taux terminal à 5,25% en mai ou en juin, avec quatre panélistes moins restrictifs (CPR AM, EdRAM, Natixis, Pictet AM) qui le voient déjà atteint du fait d’une crise bancaire qui suffira à limiter le crédit dans les prochains mois. Tout ceci reste beaucoup moins extrême que les marchés de swaps, qui imaginent la Fed rebaisser ses taux dès juillet et à chaque réunion ensuite.

Le panel est plus partagé sur le taux terminal de la Banque d’Angleterre (9 contre 14 au-dessus de 4,50%), et sur un rehaussement du plafond de la courbe de la Banque du Japon (11 contre 10 au-dessus de 0,50%), alors qu’il ne voit pas cette dernière remonter ses taux directeurs. Sauf pour Carmignac qui fait donc partie des optimistes sur le yen.