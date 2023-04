«Les données des prochaines semaines auront un effet direct sur les hausses de taux»

L’Agefi : Les dernières déclarations de la Banque centrale européenne (BCE) peuvent-elles changer votre prévision de taux terminal (3,75%) en zone euro ?

Marc de Muizon : Nous prévoyons que la BCE haussera ses taux de 25 points de base (pb) en mai, en juin et en juillet, pour un taux terminal de 3,75%. Si les données révèlent des surprises à la hausse, ces anticipations pourraient monter à plus de 4%, avec également la possibilité d’une hausse de 50 pb en mai. L’abandon de la «forward guidance» au profit de la dépendance aux données implique que les déclarations récentes sont moins cruciales que les données à venir, notamment la semaine précédant la réunion du 4 mai. Les PMI «flash» d’avril et l’estimation du PIB au premier trimestre 2023 dresseront un état des lieux de l’activité économique. Le bank lending survey et les données du crédit en mars donneront un aperçu de l’effet de la hausse des taux sur le cycle monétaire. Et l’estimation «flash» de l’inflation d’avril et les résultats du Survey of Professional Forecasters sur les anticipations d’inflation à long terme. La BCE analysera aussi très probablement les programmes de stabilité des Etats membres pour actualiser les perspectives budgétaires.

Voyez-vous toujours la Banque d’Angleterre (BoE) ne plus remonter ses taux ?

La BoE avait augmenté son taux directeur à 4,25% en mars face à l’inflation, à l’impulsion fiscale et la croissance plus fortes. Depuis, la tendance s’est poursuivie, et la persistance de l’inflation devrait maintenir la hausse des rémunérations dans une fourchette de 5% à 6% pendant un certain temps. La durée du cycle s’est donc allongée, et nous avons modifié nos prévisions à la hausse. Avec un nouveau relèvement de 25 pb, à 4,50%, en mai, nous ne prévoyons plus d’orientation pessimiste, le Comité de politique monétaire (MPC) s’en tenant plus probablement à son message actuel dépendant des données. Une autre hausse est également très probable en juin, compte tenu de nos attentes en matière d’inflation et de croissance des salaires au cours des deux prochains mois, ce qui pousserait le taux directeur en haut de notre zone d’atterrissage (4,75%).

A lire aussi: