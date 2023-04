Les Bourses accélèrent après une inflation américaine plus faible que prévu

Les principaux indices boursiers en Europe confortent leurs gains mercredi après l’annonce d’un recul plus marqué que prévu de l’inflation aux Etats-Unis.

En début d’après-midi le Stoxx Europe 600 gagnait 0,5%, à 464,1 points. Le CAC 40 s’adjugeait 0,6%, à 7.433,2 points, après avoir touché un nouveau plus haut historique à 7.463,7 points. Les deux indices prenaient respectivement 0,2% et 0,3% avant la publication de la statistique américaine.

A Wall Street, le S&P 500 a ouvert en hausse de 0,54% et le Nasdaq Composite gagnait 0,8% peu après 15h30.

L’inflation aux Etats-Unis a ralenti davantage que prévu en mars, à 5% sur un an, son niveau le plus bas depuis mai 2021, a annoncé mercredi le département américain du Travail. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une progression de 5,1% pour l’indice global en mars.

Ralentissement

L’indice de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie, a progressé de 5,6% sur un an le mois dernier, comme attendu, après une hausse de 5,5% en février et de 5,6% en janvier.

Ces données confirment «que la Fed n’a pas besoin d’agir aussi durement qu’elle l’a fait, et que le moment est venu de ralentir la hausse des taux d’intérêt», commente Naeem Aslam, directeur des investissements de Zaye Capital Markets.

«Il était essentiel de voir une amélioration de l’indice des prix à la consommation aujourd’hui, car la Fed a peu de marge de manœuvre», a-t-il ajouté.