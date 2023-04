Nouveau double record pour le CAC 40

Reposés après quatre jours sans Bourse pour cause de week-end de Pâques, les investisseurs ont débuté la semaine du bon pied.

Les marchés actions européens ont clôturé la journée de mardi dans le vert. L’Euro Stoxx 50 s’est adjugé 0,55%, à 4.333 points, le Dax a gagné 0,37%, le FTSE 100 0,52% et l’AEX 0,48%.

Le CAC 40 a de son côté grimpé de 0,89% pour terminer à un sommet historique en clôture à 7.390,28 points. L’indice parisien a aussi inscrit un nouveau record absolu en cours de séance, à 7.403,67 points, battant au passage son précédent plus-haut établi le 6 mars dernier à 7.401,15 points.

Le trou d’air subi à la mi-mars est ainsi totalement effacé. Les frayeurs liées aux faillites de banques régionales américaines puis à la chute de Credit Suisse semblent déjà oubliées.

Porté notamment par les valeurs du luxe, le CAC 40 monte désormais de plus de 14% depuis le début de l’année et de 26% sur six mois. Dividendes réinvestis, l’indice parisien «total return» affiche près de 80% de gains sur trois ans et plus de 60% sur cinq ans.

Risques persistants

Cette hausse pourrait toutefois se révéler fragile alors que le Fonds monétaire international a estimé le 11 avril que de nouvelles secousses dans le système financier ne pouvaient pas être exclues. Elles seraient susceptibles d’affecter la croissance mondiale de 0,3 point de pourcentage selon un scénario «plausible» et même de 1,8 point dans un scénario noir dont la probabilité est estimée à 15% par l’Institution.

A court terme, les investisseurs surveilleront la publication des chiffres de l’inflation outre-Atlantique mercredi puis celle des résultats trimestriels de plusieurs banques américaines en fin de semaine.