La FMI abaisse à la marge ses prévisions de croissance pour 2023

Le risque d’un effet domino pour le système bancaire de la crise des banques régionales aux Etats-Unis et du sauvetage de Credit Suisse en Europe a été contenu par des mesures politiques fortes, a estimé le Fonds monétaire international (FMI) lors de la présentation de ses nouvelles perspectives économiques mondiales. Pas de quoi revoir fondamentalement sa copie. L’institution de Washington a légèrement revu à la baisse mardi sa prévision de croissance économique mondiale pour 2023, la hausse des taux d’intérêt ralentissant l’activité. Elle avertit néanmoins qu’une nouvelle série de turbulences dans le système financier pourrait conduire l'économie près d’une récession.

Le FMI prévoit désormais un recul de la croissance à 2,8% cette année (-0,1 point par rapport aux précédentes prévisions en janvier), après 3,4% en 2022, et un léger rebond à 3% l’an prochain. Les économies développées accusent le plus fort ralentissement de 2,7% à 1,3%, en particulier la zone euro et le Royaume-Uni, où l’activité économique devrait respectivement ralentir à 0,8 % et se contracter de 0,3 % cette année, avant de se redresser à 1,4 % et 1 %.

Pour la France, le FMI prévoit toujours une croissance de 0,7% en 2023, mais celle de 2024 devrait ressortir à 1,3%, contre 1,6% attendu précédemment. L’Allemagne devrait voir son économie se contracter de 0,1% en 2023, tandis que le Japon pourrait enregistrer une croissance de 1,3% au lieu de 1,8% prévu en janvier. Les perspectives pour les Etats-Unis se sont pour leur part légèrement améliorées, avec une prévision de croissance de 1,6% en 2023 contre 1,4% précédemment, grâce notamment à la bonne santé du marché du travail.

En revanche, malgré une révision à la baisse de 0,5 point de pourcentage, la croissance économique de nombreux pays émergents et pays en développement s’accélère, passant de 2,8 % en 2022 à 4,5 % en 2023. Elle essentiellement portée par les pays d’Asie (+5,3% en 2023 contre 4,4% l’an dernier). Le FMI a confirmé ses prévisions de croissance pour la Chine, à 5,2% en 2023 et à 4,5% en 2024.

Risques à la hausse

Mais si l’économie mondiale semble se diriger vers une reprise progressive après les chocs du Covid et de la guerre en Ukraine, alors que la Chine rebondit et que les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement diminuent, le FMI constate néanmoins d’importants risques. «Sous la surface, des turbulences se forment, et la situation est assez fragile, comme la récente instabilité bancaire nous l’a rappelé», notent les économistes du Fonds dans leur rapport.

L’inflation reste un risque majeur. Sur l’année la composante sous-jacente ne devrait reculer qu’à 5,1% (+0,6% par rapport à la dernière prévision). La demande reste forte avec un marché du travail toujours robuste. L’inflation mondiale va diminuer, mais plus lentement qu’attendu initialement, passant de 8,7 % en 2022 à 7 % cette année, puis à 4,9 % en 2024. Mais le FMI ne constate pas pour l’heure de boucle salaires-prix, même si les marges élevées des entreprises peuvent permettre d’absorber des hausses importantes de salaires. Alors que le risque sur la stabilité financière a nettement diminué avec l’intervention des autorités monétaires, les banques centrales peuvent focaliser leur politique sur la lutte contre l’inflation.

Scénario noir

Mais le vrai risque désormais est celui d’autres secousses dans le système financier. Le marché va continuer de tester les acteurs, bancaires et non-bancaires, fragilisés par la hausse des taux, selon le FMI. Bien qu’une crise bancaire majeure ne figure pas dans les prévisions du Fonds, Pierre-Olivier Gourinchas, l’économiste en chef de l’institution, estime qu’une détérioration significative des conditions financières «pourrait entraîner un ralentissement plus marqué et plus élevé». Dans un scénario «plausible», dans lequel les tensions sur les banques entraîneraient un «resserrement modéré» des conditions de financement de toutes les banques, cela pourrait réduire de 0,3 point de pourcentage la croissance mondiale pour 2023.

A lire aussi:

Mais un scénario plus sombre, dont la probabilité est estimée à 15%, prévoit des impacts beaucoup plus larges des risques liés aux banques, entraînant de fortes réductions des prêts aux Etats-Unis et dans d’autres économies avancées, un recul important des dépenses des ménages et une fuite des fonds d’investissement vers les valeurs refuges libellées en dollars. Avec comme risque une chute de la croissance à 1% en 2023.

Pierre-Olivier Gourinchas a expliqué dans une conférence de presse qu’un tel niveau est rare et n’a été atteint que cinq fois en quarante ans. L’impact négatif pourrait représenter environ un quart de celui de la crise financière de 2008-2009. Les économies émergentes seraient durement touchées par la baisse de la demande d’exportations, la dépréciation de la monnaie et une flambée des prix. En cas de nouvelles turbulences et de risque avéré sur la stabilité financière, celui-ci deviendrait la priorité des banques centrales, avant la lutte contre l’inflation.

(Avec Reuters)