Les banques centrales resteront contraintes dans la réduction de leur bilan

Dans quelle mesure les grandes banques centrales vont-elles pouvoir réduire leur bilan ? Après des années d’achats d’actifs (quantitative easing, QE), la normalisation monétaire implique aussi, à côté des hausses de taux courts, de réduire les bilans. Cela leur permet de mieux contrôler les taux longs et de se redonner une marge de manoeuvre pour la prochaine crise, voire de diminuer leur exposition aux dettes souveraines et/ou de repentifier un peu la courbe des taux.

La Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) pourraient ainsi mener leur réduction du bilan (quantitative tightening, QT) jusqu’à diminuer de 90% les réserves bancaires, conclut une étude présentée au Forum de Sintra par Annette Vissing-Jorgensen, conseillère auprès de la Fed. En se concentrant sur l’offre et la demande des actifs en fonction de leur prime de liquidité, sans vraiment tenir compte d’effets secondaires plus «macro», l’économiste estime que la Fed pourrait réduire ses réserves totales – réserves bancaires plus opérations de mises en pension de titres (RRP O/N) – de 5.000 milliards de dollars à une fourchette allant de 600 milliards à 3.300 milliards. Pour la BCE, elle semble aboutir à une fourchette théorique de 520 milliards à 1.400 milliards d’euros, selon le type d’actifs au bilan. Mais d’autres observateurs estiment que ces QT seraient rapidement contraints par des risques liés à la stabilité financière, comme l’a déjà montré la crise des banques régionales américaines en mars.

Jusqu’à présent, les deux banques centrales ont opté pour une réduction progressive, uniquement en cessant de réinvestir les tombées des titres arrivant à échéance. Pour la Fed, elle intervient depuis mi-2022 à un rythme de croisière de 95 milliards de dollars par mois, dont 60 milliards de bons du Trésor et 35 milliards de titres hypothécaires MBS. La banque centrale n’a pas parlé d’accélérer le processus en vendant directement des titres sur le marché. La BCE est passée, elle, le 1er juillet, d’une réduction de 15 milliards à près de 30 milliards d’euros par mois en ne réinvestissant plus les tombées de son programme d’achats d’actifs régulier (APP). Mais la présidente Christine Lagarde a évoqué à Sintra l’idée de cesser de réinvestir les tombées liées au programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) avant fin 2024. Ce qui paraîtrait risqué vu la flexibilité offerte par ce programme pour limiter la fragmentation de la zone euro.

L’institution a déjà vu les banques lui rembourser 1.600 milliards des 2.200 milliards d’opérations de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3) lancées en 2019. Il en reste 600 milliards, avec une dernière échéance en décembre 2024. «Avec près de 500 milliards de non réinvestissements au titre de l’APP, ce sont donc au moins 1.100 milliards qui disparaîtront à l’actif de la BCE d’ici à la fin des TLTRO fin 2024», calcule Laurent Quignon, responsable de l’équipe économie bancaire chez BNP Paribas.

La Fed hantée par la crise du «repo»

Concernant le passif, la Fed doit tenir compte du fait que le Trésor américain reconstitue son compte (le TGA, pour Treasury general account) en émettant des obligations depuis le report du plafond sur la dette. Ce TGA est repassé de 23 milliards à près 450 milliards de dollars depuis début juin, avec un objectif d’au moins 600 milliards d’ici à fin septembre malgré les importantes dépenses publiques à rattraper. Les réserves bancaires, à peu près stabilisées autour de 3.000-3.100 milliards entre septembre 2022 et février 2023, étaient remontées autour de 3.400 milliards courant mars avec la baisse du TGA et les nouveaux prêts d’urgence de la Fed : elles devraient théoriquement recommencer à diminuer.

«Depuis la crise des marchés de mise en pension (repo) en septembre 2019, très liée aux contraintes prudentielles ayant pesé sur la liquidité, la Fed entend maintenir un stock suffisamment ample de réserves, proche de 8% du PIB», rappelle Céline Choulet, économiste bancaire chez BNP Paribas. Son président Jerome Powell l’a rappelé lors des audiences au Congrès fin juin. «Afin d’éviter une pénurie de réserves, elle anticipe d’interrompre la réduction de son bilan vers la mi-2025. L’évolution des opérations de mises en pension de titres (RRP O/N) qu’elle réalise au jour le jour auprès des fonds monétaires (MMF) sera déterminante à cet égard», ajoute l'économiste. Si cette facilité était beaucoup moins utilisée, les réserves totales pourraient plus rapidement approcher le plancher de 2.500 milliards que certains estiment indispensables au bon fonctionnement du système bancaire américain. «Je ne vois pas non plus l’intérêt de changer de braquet sur la normalisation via le bilan tant que la politique de taux court ne donne pas plus de résultats», complète Guillaume Martin, stratégiste taux chez Crédit Agricole CIB.

Les fonds monétaires, qui n’ont cessé de collecter des ressources depuis mars 2020, ont longtemps «déposé» 2.200 milliards de cash auprès de la Fed chaque jour. «Puisque ce type d’opérations transite par les bilans des banques commerciales, elles donnent lieu à la fois à une destruction de monnaie centrale (réserves des banques à leur actif) et de monnaie secondaire (principalement dépôts de la clientèle liquide et à court terme à leur passif)», poursuit Céline Choulet. Selon Guillaume Martin, «cette moindre facilité des banques à convertir la monnaie centrale en monnaie scripturale est partielle et réversible. Et elles n’ont pas forcément la volonté de récupérer tous ces dépôts. Le problème vient plus de leurs contraintes de bilan, et de la capacité des banques à générer du levier dans un environnement favorisant la concentration de réserves, le faible encours de bons du Trésor à court terme (T-Bills), etc.» Les agents économiques (ménages compris) se sont remis à acheter des bons du Trésor. Et les MMF ont depuis juin sensiblement réduit leurs «dépôts» RRP O/N, de 400 milliards de dollars, pour revenir sur les marchés de mises en pension privées (repo), mais pas encore sur les T-Bills. Pour l’instant, de peur d’un effet inverse à celui actuellement recherché via la hausse des taux courts, la Fed retarde une baisse de la rémunération de la facilité RRP O/N qui pourrait inciter ces achats dans une certaine mesure.

Limite de liquidité en zone euro

A la BCE, les réserves bancaires devraient diminuer de 4.100 à 3.000 milliards d’ici à fin 2024 si elles suivent le mouvement à son actif. Cela pourrait poser des problèmes pour le respect des exigences de liquidité des banques. «Ces réserves excédentaires constituent de loin la partie prépondérante des actifs de haute qualité (HQLA) des banques de la région, aux côtés des dettes souveraines, au numérateur du ratio de liquidité à court terme (LCR), rappelle Laurent Quignon. Si le LCR moyen se situe actuellement à 162% du total des sorties nettes de trésorerie théoriques à 30 jours, il redescendrait alors autour de 130%, et on approcherait d’un niveau plancher, avec des risques sur les marchés interbancaires ensuite.»

Les estimations de sorties nettes de trésorerie à 30 jours pourraient entretemps diminuer avec la hausse des taux, grâce aux dépôts des ménages notamment. La BCE pourrait aussi relancer, à son actif, des TLTRO ciblés sur certaines banques périphériques. Mais, contrairement aux annonces des gouverneurs les plus restrictifs («faucons»), il ne faudrait probablement pas accélérer trop la réduction du bilan via le PEPP. A moins de vouloir réduire notablement l’activité bancaire.

Envisager un resserrement quantitatif par cession de dettes souveraines aux banques commerciales, pour remplacer la liquidité centrale issue des TLTRO ne résoudrait pas non plus le problème. «Cela diminuerait l’actif de la banque centrale, donc son passif aussi au travers des réserves bancaires, avec du coup un effet neutre sur le HQLA global», ajoute Laurent Quignon. Certains évoquent l’idée de revenir plus vite à la situation qui prévalait avant l’assouplissement quantitatif, lorsque la rémunération de la part obligatoire des réserves était fixée à 0% et non à 3,50%, le taux de dépôt actuel sur toutes les réserves.

«En l’absence de QE, les refinancements bancaires (MRO/LTRO) à l’actif de l’Eurosystème sont précisément équivalents aux réserves de banques commerciales à son passif : diminuer leur rémunération serait une forme de taxe sur les banques qui seront tenues de conserver une partie des réserves excédentaires bien au-delà des réserves obligatoires pour respecter le LCR. Surtout, cela freinerait la transmission de la remontée des taux d’intérêt à la rémunération des dépôts clientèle», rétorque l’expert. Il rappelle que les banques commerciales doivent respecter aux yeux du marché une exigence implicite en liquidité fixée sans doute bien au-delà du seuil réglementaire de 100% de LCR.

