L’emploi américain toujours dynamique ravive la volatilité sur les taux

L’économie américaine a encore créé 253.000 emplois en avril, dépassant de loin les prévisions de 180.000 unités, soit +73.000… mais après une révision à la baisse combinée de -149.000 créations pour février (de 326.000 à 248.000) et pour mars (de 236.000 à 165.000), précise le département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS). Le dynamisme apparent dans l’enquête auprès des entreprises convient donc d’être relativisé, même si l’enquête auprès des ménages semble également ramener le taux de chômage de 3,6% à 3,4%, comme en janvier, et si l’enquête de l’opérateur privé ADP avait aussi fait état de 296.000 postes supplémentaires (après 142.000 en mars) mercredi.

«La masse salariale privée a augmenté de 230.000 emplois, par rapport au consensus de 160.000, mais ce ‘décalage’ a été complètement compensé par une révision à la baisse de 66.000 créations en mars (123.000 au lieu de 189.000 initialement rapportés), insiste James Knightley, chef économiste d’ING.

Dans le détail, l’emploi a poursuivi sa tendance à la hausse dans les services professionnels et aux entreprises (43.000), les soins de santé (40.000), les services d’hôtellerie-restauration-loisirs (31.000) et les services sociaux (25.000). Des données plutôt en phase avec l’indice ISM des services publié en hausse de 51,2 à 51,9 pour avril mercredi.

L’emploi a de nouveau augmenté dans les services financiers (23.000), et encore pour le quatrième mois de suite dans les services gouvernementaux (23.000)… En revanche, il a peu varié, ou encore plutôt à la baisse, dans la construction, la fabrication, le commerce de gros, le commerce de détail, le transport et l’entreposage, l’information et les autres services. Le total dépasse largement le gain d’emploi mensuel de 100.000 unités nécessaire pour suivre la croissance de la population en âge de travailler, mais reste au-dessous du gain mensuel moyen de 290.000 au cours des six mois précédents.

Mardi, l’autre enquête du BLS sur les ouvertures de postes (Jolts) avait montré un recul pour le troisième mois consécutif en mars, de 384.000 unités pour un total 9,59 millions de postes vacants (voir graphique), tout en restant à un niveau élevé (ratio de 1,6), en signe apparent d’un marché du travail encore tendu aux Etats-Unis. Apparent car certains analystes estiment que le marché du travail surestime la santé de l’économie, comme en témoignaient les chiffres de la productivité en baisse (-2,7% au premier trimestre) parus cette semaine. Une récente enquête du Wall Street Journal suggérait même qu’une partie des postes vacants déclarés n’ouvraient finalement pas de vraies créations derrière.

L’enquête BLS de vendredi auprès des entreprises montre quand même la poursuite de la hausse du salaire horaire moyen, +0,5% en rythme mensuel en avril après +0,3% en mars, ce qui porte son augmentation de 4,3% à 4,4% sur un an. «Cet aspect est le point crucial, poursuit James Knightley. Cela fait suite à trois tirages consécutifs de 0,3%, et cela rendra encore nerveux certains des membres les plus bellicistes du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), sensibles aux pressions inflationnistes émanant du marché du travail», ajoute-t-il, rappelant que des indicateurs avancés sur la consommation et surtout le resserrement des conditions de crédit ajoutent des risques d’augmentation notable du chômage d’ici à la fin de l’année.

Au bout du compte, les taux des bons du Trésor américains sont remontés, de 3,72% à 3,89% à 2 ans et de 3,35% à 3,44% à 10 ans, sans relever pour autant, dans le contexte d’incertitude actuel, la probabilité d’une hausse de taux supplémentaire (de 5,25% à 5,50%) par la Fed en juin. De quoi raviver, comme déjà en avril, l’indice Move de la volatilité obligataire, remonté au-dessus de 140 points, après sa baisse mercredi post-FOMC.

