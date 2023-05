Le ralentissement de l’activité industrielle s’est accentué en zone euro

Le secteur manufacturier en zone euro s’est contracté en avril, mais dans une moindre mesure qu’estimé initialement, selon les résultats définitifs de l’enquête auprès des directeurs d’achat publiés mardi par S&P Global (ex-IHS Markit).

L’indice PMI du secteur manufacturier est ressorti à 45,8 en avril, après 47,3 en mars, (45,5 en première estimation). Un indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite attendu mercredi et qui est considéré comme un bon guide de la santé économique, est tombé de 50,4 à 48,5. «La production des fabricants a reculé en France et en Italie, tandis qu’elle est restée relativement stable par rapport à mars en Allemagne et en Espagne», a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank, qui commente désormais l’enquête S&P Global. La baisse des coûts des matières premières, à son rythme le plus rapide depuis mai 2020, ne devrait pas compenser des inquiétudes sur les tensions inflationnistes constatées dans les services, ajoute l’analyste.

En Allemagne, l’indice PMI manufacturier a encore reculé à 44,5 en avril, après 44,7 en mars, qui marquait déjà un plus bas depuis mai 2020 (44 en première estimation). Un indice mesurant la production a augmenté de 50,5 à 50,7, mais les nouvelles commandes ont reculé, bien qu’à un rythme plus lent. «La faiblesse de la demande (...) ne signifie pas du tout qu’un effondrement de la production est imminent, poursuit Cyrus de la Rubia. La faiblesse de la demande, associée à un carnet de commandes bien rempli, a des effets positifs pour les entreprises à court terme. Comme le montrent les sous-indices sur les prix, les entreprises semblent être en mesure d’augmenter leurs marges bénéficiaires.»

En France, l’indice PMI manufacturier est également revenu à 45,6 en avril, au-dessous des 47,3 points de mars, une nouvelle contraction due à la baisse des nouvelles commandes et «dans une moindre mesure», aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites.

En Italie, l’indice PMI manufacturier a chuté à 46,8 en avril, après 51,1 en mars, bien en deçà des attentes du marché de 49 et en contraction pour la première fois cette année. La période a vu une forte inversion des niveaux de nouvelles commandes, à la fois sur les marchés étrangers et nationaux, alors que les conditions financières se sont considérablement resserrées dans la zone euro. L’inflation des prix des intrants est revenue à son niveau le plus bas en près de trois ans, et la confiance des entreprises reste positive.

En Espagne aussi, l’indice PMI manufacturier est tombé à 49 en avril, après 51,3 en mars, en contraction après deux mois de croissance.

