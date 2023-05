Le marché table sur un ajustement de la livre turque

La livre turque a atteint, mardi, un nouveau plus bas historique face au dollar, poursuivant sa dépréciation après la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie. La devise a encore chuté à un point bas, de 20,40 livres pour un billet vert.

Le président turc a prolongé, dimanche, de cinq années supplémentaires ses vingt ans de règne. Après être arrivé en tête au premier tour mi-mai, il partait favori face au candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu. La victoire n’a toutefois jamais été aussi serrée, et le pays aussi divisé, avec 52,2% des voix contre 47,8%. Les investisseurs, qui avaient misé sur une victoire de l’opposition, tout comme les sondages, pour que la Turquie opère un changement radical de politique économique, estiment que Recep Tayyip Erdogan ne pourra pas éviter un ajustement monétaire massif, sa politique étant insoutenable.

La politique économique menée par le président turc, jugée peu orthodoxe par les marchés, et caractérisée par des taux directeurs bas malgré le contexte international, a provoqué la chute de la devise ces dernières années et la flambée de l’inflation à plus de 80% en fin d’année dernière. Malgré sa décrue, consécutive à la baisse des prix de l’énergie, celle-ci reste élevée. L’économie turque est caractérisée par une croissance attendue à 2,7% cette année (après 5,6% en 2022) sous son potentiel, un déficit courant important, une chute des réserves de change et une inflation de 43,4% en avril sur un an, constate Thomas Gillet, analyste crédit souverain chez Scope Ratings. «Maintenant que Recep Tayyip Erdogan a prolongé son mandat pour cinq ans, la continuité politique associée et le contexte économique difficile maintiendront la pression sur les notes de crédit de la Turquie à court et moyen termes», affirme l’analyste, pour qui une poursuite de la politique aggravera les déséquilibres économiques déjà marqués du pays. La Turquie est notée B- perspective négative par Scope Ratings.

«Pendant la campagne, le président Erdogan n’a donné aucune indication qu’il envisageait de modifier les politiques économiques peu orthodoxes qui ont ébranlé la confiance parmi les investisseurs internationaux dans les actifs turcs et la livre turque, souligne Lee Hardman, analyste change senior chez MUFG. Cependant, il aurait rencontré Mehmet Simsek, un ancien ministre des Finances, plus favorable au marché, avant d’annoncer son nouveau cabinet dès vendredi.» Celui-ci pourrait guider le gouvernement à travers une période potentiellement turbulente. «Cela conforte la promesse de constituer une nouvelle équipe économique avec une ‘crédibilité internationale’», ajoute l’analyste, ce que le Président a affirmé lors de son discours dimanche après sa réélection.

Ajustement de la devise et des taux

Pour Thomas Gillet, même si les contrôles de capitaux et les mesures macroprudentielles, comme la protection des dépôts bancaires «lira-isés» (convertis de dollars en livres turques), vont être maintenus, un ajustement partiel est possible aussi. Afin de faire face à ses besoins extérieurs, compte tenu de la faiblesse de ses réserves de change, le pays va devoir s’assurer le soutien de ses donateurs étrangers (swaps de devise avec la Chine, accords sur le pétrole, aide des pays du Golfe…). Mais le plus efficace sera un ajustement de la devise, qui a été soutenue artificiellement par les interventions de la banque centrale, ainsi que des taux directeurs.

C’est le pari pris par le marché. «Nous nous attendons à ce que le rythme plus rapide de la dépréciation de la livre se poursuive maintenant que les élections sont terminées, et que le président Erdogan est resté au pouvoir», affirme Lee Hardman. Et ce, même si l’ancien ministre Mehmet Simsek entre dans le nouveau gouvernement. «La livre doit s’ajuster fortement à la baisse après qu’elle a été artificiellement soutenue avant l’élection», poursuit l’analyste. La livre a accentué sa dépréciation depuis début mai avec une baisse de 36% en rythme annualisé depuis le début de l’année alors que son rythme de baisse n’était que de 11% jusqu’à fin avril. Les stratégistes de Morgan Stanley s’attendent à ce que la livre chute encore de 30% d’ici à la fin de l’année.

Sur les marchés de taux, alors que la réaction après le premier tour a été une forte baisse des rendements des emprunts turcs et des taux court terme, les investisseurs anticipant la continuité dans la politique monétaire, depuis dimanche, les maturités courtes et moyennes s’ajustent également.

Les taux 2 ans et 5 ans avancent d’un peu plus de 1 point de pourcentage à 11,15% et 10,7% respectivement. Après le premier tour, le taux 2 ans est passé de 18,5% à 8,5%. La banque centrale a baissé ses taux de 550 pb, à 8,5% quand le reste du monde les augmentait pour lutter contre l’inflation. Pour certains économistes, si la hausse du taux directeur sera moins rapide que si l’opposition était arrivée au pouvoir, ce dernier devrait grimper à plus de 30% d’ici à la fin de l’année, contre 8,5% actuellement. Tout dépendra toutefois de la volonté du président turc qui est renforcé par cette réélection dans son pouvoir et dans ses prises de décision, y compris économiques.

