Le marché primaire de la titrisation profite d’une nouvelle fenêtre en Europe

Le marché européen de la titrisation a connu depuis mi-avril sa période la plus active depuis septembre 2022, avec plusieurs émissions qui avaient été gelées par les turbulences du secteur bancaire début mars. Pas moins de neuf titrisations adossées à des portefeuilles de prêts à la consommation (ABS) ou à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) ont été mises sur le marché, selon le pointage de Bloomberg, à qui Tristan Cheesman, responsable de la syndication Financements structurés EMEA chez Bank of America (BoA), a expliqué «qu’il y a une fenêtre pour conclure des transactions : il est donc conseillé de se lancer sur le marché le plus tôt possible, car il y aura probablement plus de volatilité à l’avenir»…

Egalement chez BoA, les stratégistes emmenés par Alexander Batchvarov ont retrouvé la dichotomie habituelle entre marchés primaires et secondaires des financements structurés sur la semaine écoulée, avec cette réouverture des marchés primaires sur les ABS et les RMBS : sept nouvelles émissions ont été évaluées la semaine dernière, laissant dans le pipeline de deals à valoriser un ABS automobile allemand et un RMBS britannique.

Les transactions provenaient de diverses classes d’actifs : prêts à la consommation français, cartes de crédit britanniques (Tesco Bank), prêts automobiles néerlandais, allemands et finlandais (RevoCar) - toutes des opérations labellisées STS (simples, transparentes, standardisées), ainsi que des RMBS sur des prêts hypothécaires premium BTL (liés à des acquisitions pour location, buy-to-let) britanniques (Atlas Funding).

Au bout du compte, «l’exécution de ces émissions a considérablement varié d’une opération à l’autre», poursuivent les spécialistes avant de préciser : «L’une était une nouvelle offre, une autre a été redimensionnée, trois n’étaient placées que sur les tranches plus seniors, une autre proposait trois tranches juniors via un processus BWIC (mise en concurrence des offres auprès de plusieurs courtiers spécialisés), etc. Les niveaux de sur-souscription par tranche ont été suffisamment élevés pour obtenir une tarification à l’intérieur de la fourchette de prix initiale (IPT) dans la majorité des cas.»

Au bout du compte, la banque nord-américaine n’a enregistré que 37 milliards d’euros de nouvelles émissions de titrisations en Europe en 2023 (à comparer à 163 milliards en tout en 2022). Avec, segment par segment : 17,6 milliards de RMBS (94,5 en 2022) ; 10,1 milliards d’ABS (33,1 en 2022) ; 7,5 milliards de titrisations de prêts à effet de levier (collateralized loan obligation, CLO, 26,2 en 2022) ; et seulement 0,4 milliard de titrisations de prêts à l’immobilier commercial (CMBS, 7,6 milliards en 2022), qui jusqu’à présent souffrent particulièrement de la hausse des taux et d’un ralentissement d’activité dans les bureaux et les commerces. Le total des émissions placées auprès d’investisseurs, à 23,5 milliards, était en chute de 45% au 21 avril par rapport à 2022, qui était pourtant une année assez faible en termes d’émissions.

Resserrement des spreads malgré le retrait de la BCE

«Nous avons aussi noté la reprise du marché ABS, nous aurons à mener de nouvelles opérations dans les prochaines semaines, complète Laurent Mitaty, responsable adjoint de l’activité Asset Backed Products à la Société Générale. Les investisseurs ont très bien accueilli les derniers deals, et digéré le retrait progressif de la Banque centrale européenne (BCE) depuis mars. Le seul effet notable porte sur la taille des opérations, qui pourraient être temporairement un peu plus petites.»

Le retour d’intérêt des investisseurs, déjà entrevu avant la faillite de Silicon Valley Bank (SVB), a permis un resserrement des rendements sur toutes les tranches notées entre AAA et A depuis un mois sur le marché secondaire. Mais pas suffisamment pour stopper la demande et le flux de transactions primaires qui devraient se poursuivre, au moins tout le mois de mai.