Titrisation

Différentes sources ont indiqué à L’Agefi que la Commission européenne (CE) devrait formuler mercredi de nouvelles propositions pour ajuster la réglementation des marchés des capitaux à la crise actuelle, et faciliter l’investissement, notamment en augmentant la capacité des banques à investir sur des titrisations de prêts non performants (NPL). Alors que le Comité de Bâle a lancé jusqu’au 23 août une consultation sur le sujet, la direction banques et assurances (DG Fisma) de la CE n’a pas confirmé l’information selon laquelle elle proposerait une adaptation du cadre réglementaire sur les titrisations STS (simples, transparentes, standardisées) à destination des titrisations de NPL, mais également des titrisations synthétiques comme le suggérait l’Autorité bancaire européenne (EBA) cet hiver.