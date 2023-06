Le marché des bureaux franciliens se stabilise

Après la reprise du mois d’avril, le marché locatif de bureaux en Ile-de-France s’est stabilisé en mai, avec 606.420 m² placés, soit -29% après cinq mois par rapport à 2022 selon les données de BNP Paribas Real Estate. «Cela ne change pas trop nos anticipations d’une baisse d’environ -15% sur l’ensemble de l’année 2023 – autour de 1,9 million de mètres carrés placés, après 2,2 millions de mètres carrés en 2022, indique Guillaume Joly, directeur de la recherche pour la France. Le marché utilisateurs reste en déficit de transactions sur les grandes surfaces [supérieures à 5.000 m²], avec -44% sur cinq mois, mais un certain nombre d’opérations freinées, notamment sur les permis de construire, vont finir par l’alimenter.»

En termes géographiques, la première couronne Sud (+9%) reste le secteur le plus porteur, grâce à quatre grandes transactions finalisées plus tôt dans l’année. Paris Quartier Central des Affaires (Paris QCA, -22%) et Paris hors QCA (-41%) continuent de souffrir d’un manque d’offre disponible. «La recherche de centralité et de qualité, conjuguée au développement du télétravail, se reflète dans la baisse de surfaces moyennes sur les grandes transactions : de 14.000 m² avant 2020 à 10.600 m² désormais, poursuit Guillaume Joly. Mais la chute est bien supérieure en périphérie (-40% pour la première couronne Nord), où les grandes entreprises peuvent mener des opérations de rationalisation, que dans Paris QCA (-9%), où les secteurs d’activité, comme le conseil ou le luxe, sont moins concernés.»

Ces tendances impliquent aussi un taux de vacance très inférieur dans Paris QCA (moins de 3%, comme et pour Paris hors QCA). En conséquence, les loyers continuent à progresser, dans le neuf (+1% par rapport aux cinq premiers mois de 2022), mais aussi, par effet de répercussion, pour les immeubles en seconde main (+9%) !

Un marché européen qui souffre moins

Après une année 2022 globalement bonne (+10%), les transactions locatives de bureaux dans les 17 plus grandes villes européennes ont diminué de 22% au premier trimestre, explique par ailleurs Perrine Jakots, responsable des études paneuropéennes chez BNP Paribas Real Estate : «Ce marché utilisateurs a mieux résisté que le marché de l’investissement. La diminution s’explique avant tout par la baisse des grandes transactions [supérieures à 10.000 m²], moins des autres surfaces, précise la spécialiste. Cela devrait se résorber sur les prochains trimestres, même si nous attendons plutôt un marché en consolidation (de l’ordre de -12% en moyenne) pour 2023, avant un redémarrage en 2024, en commençant par l’Allemagne, où les transactions ont beaucoup ralenti.»

L’essoufflement particulier à l’Allemagne fin 2022 s’est généralisé au premier trimestre avec : Dublin (-42% par rapport au premier trimestre 2022), Munich (-37%), «Paris centre» et Varsovie (-36%), Francfort (-32%), Madrid (-13%), et dans une moindre mesure «Londres centre» (-10%). «La capitale britannique bénéficie d’une demande soutenue en prélocation, et la City enregistre quelques prises à bail significatives (Standard Chartered, TikTok, etc.), poursuit Perrine Jakots. Amsterdam (+34%), qui n’avait pas profité du rebond post-Covid et reste de 14% au-dessous de la moyenne décennale, et Rome (+70%), grâce à l’opération de 47.000 m² d’une grande administration publique, sortent du lot.»

Le taux de vacance est globalement resté stable, autour de 7% dans les grandes métropoles européennes, avec toujours des dynamiques très différentes entre les QCA et les périphéries : il atteint globalement 9,8% à Milan et à Madrid, mais seulement 2,4% et 4,1% dans leurs quartiers des affaires. En conséquence, les loyers pour le segment prime continuent à progresser sur douze mois : +21% à «Londres centre»; +10% à Milan ; +8% à Varsovie ou à Dublin… La recherche de centralité, de services et d’immeubles neufs HQE devrait continuer à être la grande tendance, «accentuant la dichotomie naissante entre le ralentissement sur les immeubles et/ou secteurs de qualité et ceux à risques», conclut Perrine Jakots.◆

