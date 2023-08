Le gouvernement argentin intervient après la victoire de l’extrême droite aux élections primaires

La réaction est à la hauteur du choc. Après la victoire surprise aux élections primaires du candidat d’extrême droite, le gouvernement argentin a dévalué de près de 18% sa devise, à un cours fixe de 350 pesos pour un dollar jusqu’à octobre, tandis que la banque centrale a relevé de 21 points son taux directeur à 118%. Le risque est une nouvelle instabilité financière d’ici l’élection présidentielle d’octobre et le gouvernement veut réduire l’écart entre le cours officiel du peso et celui sur le marché noir. Sur le marché parallèle, le peso baisse de 10% à un plus bas face au billet vert à 670 pesos.

Sur le marché obligataire, la réaction ne s’est pas non plus fait attendre, les obligations de l’Etat argentin, qui sont déjà très décotées (distressed) perdaient plusieurs points dans le sillage du vote de dimanche. Après une ouverture en baisse, la Bourse de Buenos Aires était en revanche étale après une heure d’échanges.

L’Argentine a basculé davantage dans l’instabilité avec la victoire d’un candidat d’extrême droite au scrutin primaire avant l’élection présidentielle d’octobre prochain. Javier Milei, économiste de formation et candidat libertarien, est arrivé en tête dimanche de l’élection primaire avec 30% des votes devant la candidate du parti conservateur, Patricia Bullrich (28% des voix), et Sergio Massa (27%), l’actuel ministre de l’Economie et représentant des péronistes. Ces deux derniers étaient donnés favoris par les sondages, avec une faible avance pour la première.

Cette élection, organisée deux mois avant le scrutin final, sert à désigner les candidats représentant chaque parti. Elle a aussi valeur de test, car elle donne aussi la tendance pour le vote le 22 octobre prochain, jour du premier tour de l’élection présidentielle.

Perte de confiance

L’arrivée en tête de Javier Milei est la conséquence de la grave crise économique que traverse le pays avec une inflation supérieure à 100%, une chute de sa devise malgré les contrôles de capitaux qui vident les réserves de changes de la banque centrale – qui serait dans le rouge en net selon certaines estimations – et des difficultés à faire face à ses engagements notamment vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI) avec lequel il est en discussion.

L’accord sur une tranche d’aide de 7,5 milliards de dollars attend toujours l’aval du conseil d’administration de l’institution de Washington. Il s’agit aussi d’une sanction de la population, notamment des plus jeunes, vis-à-vis des deux partis ayant gouverné ces dernières années sans pouvoir sortir le pays de ses problèmes structurels.

Le candidat d’extrême droite promet de supprimer la banque centrale et de dollariser l’économie, mais aussi de réduire drastiquement les dépenses de l’Etat. Il reste encore beaucoup de chemin avant l’élection d’octobre et peut-être un second tour en novembre. Mais ce résultat risque d’accentuer la volatilité sur le change. Une augmentation de l’écart entre le cours officiel du peso argentin et celui du marché noir est prévisible, aggravant le quotidien des Argentins, dont un dixième de la population est sous le seuil de pauvreté. D’autant que si la dévaluation avec un cours fixe réduit à court terme l’écart, celui-ci risque à nouveau de se creuser à mesure que l’on approche du scrutin d’octobre.

