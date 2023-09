«Le décalage dans les politiques monétaires favorisera à nouveau l’euro-dollar»

L’Agefi : Croissance ou politique monétaire relative : quel facteur va porter l’euro-dollar selon vous ?

Nordine Naam : Pour l’heure, la divergence de croissance Etats-Unis/zone euro contribue au renforcement du dollar depuis son point bas de la mi-juillet. En particulier, la croissance américaine surprend positivement, alors que l’économie européenne déçoit les attentes du marché. Du côté monétaire, les deux banques centrales ont, selon nous, terminé leur resserrement monétaire. Mais la question est maintenant de savoir quand débutera le cycle de baisse des taux des deux banques centrales, sachant que toutes deux militent pour des taux directeurs durablement inchangés. Nous pensons que la Fed sera la première à réagir, en mars 2024, compte tenu de notre scénario de dégradation de la croissance américaine en fin d’année. La Banque centrale européenne (BCE) ne devrait plus agir avant juin 2024, ce qui favorisera un rebond de l’euro-dollar sur le premier semestre de l’année prochaine.

La politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) suffira-t-elle à soutenir le yen face au dollar ?

On l’a vu en juillet, le nouvel ajustement du contrôle de la courbe des taux (YCC) n’a eu qu’un effet limité sur le yen japonais. Rapidement, il est reparti à la baisse du fait du discours toujours «dovish» de la BoJ, limitant la remontée des taux longs 10 ans japonais à 0,65% malgré un nouveau plafond situé à 1%. Dans un tel contexte, les positions de «carry trade» vendeuses de yen sont reparties à la hausse, et ce, d’autant plus que les taux longs américains revenaient sur des plus hauts historiques. A court terme, ce sera surtout la baisse des taux longs américains qui entrainera la parité dollar-yen vers 140, en décembre, tandis qu’une éventuelle normalisation de la politique de la BoJ n’aura qu’un effet limité.

A lire aussi:

A lire aussi: