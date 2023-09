Le Brésil poursuit son assouplissement monétaire progressif

La banque centrale du Brésil (BCB) poursuit son assouplissement monétaire. Cette dernière a abaissé mercredi son taux directeur de 50 points de base (pb) tout en annonçant de nouvelles réductions de même ampleur. Une décision largement anticipée par le marché.

Le comité de politique monétaire de la BCB, le Copom, a voté à l’unanimité une baisse de son taux de référence Selic à 12,75%, conformément aux attentes des 48 économistes interrogés par Reuters. La BCB a lancé en août son cycle d’assouplissement.

De hauts responsables gouvernementaux ont suggéré ces dernières semaines que la banque centrale pourrait accélérer le rythme des baisses de taux cette année, mais la banque centrale n’en a pas fait allusion dans sa décision. Les membres du Copom ont publiquement affirmé que la possibilité d’accélérer l’assouplissement était réduite.

Des doutes

Dans un langage qui ressemble beaucoup à sa dernière décision sur les taux, le Copom a déclaré que l’ampleur du cycle actuel de réduction des taux dépend de facteurs tels que l’inflation, les attentes du marché, les projections d’inflation de la banque, l'écart de production et d’autres risques.

Le Copom évoque, pour la première fois, le projet du gouvernement d’effacer le déficit budgétaire d’ici 2024 et de générer des excédents dans les années à venir : «Compte tenu de l’importance de l’exécution des objectifs budgétaires déjà fixés pour l’ancrage des anticipations d’inflation, et donc pour la conduite de la politique monétaire, le Comité renforce l’importance de poursuivre fermement ces objectifs».

Plus tôt cette année, les membres de la banque centrale avaient émis des doutes sur le nouveau cadre budgétaire comme raison pour retarder la réduction des taux.

A lire aussi:

Malgré une inflation plus faible que prévu en août, la banque centrale a relevé ses estimations d’inflation dans la déclaration politique de mercredi, projetant une augmentation de 5% cette année, contre 4,9% précédemment, au-dessus de son objectif officiel de 3,25%. En ce qui concerne 2024 et 2025, qui guident les décisions de politique monétaire actuelles, les estimations d’inflation ont augmenté à 3,5% et 3,1%, respectivement, par rapport aux prévisions précédentes de 3,4 % et 3 %.

«L’inflation devrait recommencer à décélérer au quatrième trimestre 2024, et notre projection de référence prévoit toujours un ralentissement par rapport aux niveaux actuels en 2024/25, soulignent les économistes de SG CIB. Néanmoins, une économie résiliente et la hausse des prix de l’énergie ajoutent d’importants risques à la hausse aux perspectives d’inflation. Bien que nous maintenions nos projections de référence en matière de taux Selic pour la fin de l’année, soit 11,75% en 2023 avant 8,75% pour 2024, nous constatons également des risques à la hausse importants pour nos prévisions de taux pour 2024. Nous nous attendons à ce que la décision d’assouplissement progressif du Copom soutienne le real brésilien, tandis que la courbe des swaps locaux restera probablement stable avec un biais de pentification à court terme.»

La devise brésilienne s’est affaiblie à 4,88 real pour un dollar après cette décision et le discours accommodant de la banque.

A lire aussi: