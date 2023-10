L’atonie du marché des obligations sécurisées peut interpeller la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) ne pourrait exclure l’idée de lancer un nouveau programme d’achats d’obligations sécurisées («covered bonds») si le marché primaire devait trop s’affaiblir, estiment dans une note des analystes de Deutsche Bank, Bernd Volk et Siddharth Garg. Depuis le 27 octobre, le marché des dettes bancaires en euros est d’ailleurs complètement fermé. Une idée contre-intuitive, au moment où gouverneurs et économistes appellent plutôt à une accélération de la réduction du bilan de l’institution.

La BCE avait introduit son premier programme d’achats de «covered bonds» (CBPP1) en 2009 afin de revitaliser ce marché de dette dans un contexte de crise financière mondiale. Elle l’avait renforcé avec un deuxième programme (CBPP2) pour soutenir les établissements de crédit et faciliter les prêts au début de la crise de la dette souveraine en 2011. «Ainsi, contrairement au CBPP3, les deux premiers programmes avaient été introduits pour soutenir le marché des obligations sécurisées et non pas pour lutter contre la déflation», rappellent les auteurs.

Résistances

Avec une inflation persistante, un nouveau programme spécifique rencontrerait probablement d’importantes «résistances». La banque centrale a jusqu’à présent écarté toute idée de nouvelles facilités qui pourraient avoir des effets inflationnistes. Mais ce marché n’a enregistré que deux émissions pour un total de 1 milliard d’euros sur la semaine écoulée : Bendigo & Adelaide Bank et Prima Banka. Et l’on comptabilise seulement 10,4 milliards de levées en septembre, à comparer à 22,2 milliards émis sur le même mois l’année dernière.

Le marché primaire devrait quand même approcher les 200 milliards sur l’année. La BCE a mis fin aux réinvestissements sur le programme CBPP3 le 1er juillet. Mais pour les analystes de Deutsche Bank, elle pourrait devoir réfléchir à un nouveau soutien au financement bancaire, alors que les 600 milliards d’euros d’opérations de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3), sur 2.100 milliards au total, seront remboursés d’ici à fin 2024.

Ted Packmohr, analyste chez Commerzbank, souligne également la faiblesse du marché primaire en septembre, premier mois de 2023 au-dessous de la moyenne historique pour les émissions en euros. Les banques ont eu davantage recours aux obligations sécurisées libellées dans d’autres devises, ou à des obligations seniors non sécurisées, pour lesquelles la demande est actuellement plus forte. Pour lui aussi, les émissions de «covered bonds» restent fragiles, davantage que ce que prévoyaient beaucoup de gens : «L’état actuel du marché primaire des obligations sécurisées est bien loin de ce à quoi nous nous sommes habitués au cours de l’année ; la facilité d’exécution d’une transaction ne peut plus être tenue pour acquise», conclut-il en référence aux opérations qui ont dû être repoussées cet été.

(avec Bloomberg)

