L’Allemagne orientale tente de reconvertir ses mines de lignite

La sortie accélérée du charbon voulue par l’Allemagne créera de nombreuses friches industrielles que le gouvernement d’Olaf Scholz entend valoriser grâce à des activités non polluantes. Cela concerne tout particulièrement la partie orientale du pays dont l’économie a été durant plusieurs décennies soutenue par l’extraction du lignite, un type de charbon fortement émetteur de gaz à effet de serre.

LEAG, qui fait partie des cinq premiers producteurs d’électricité outre-Rhin, a l’intention d’investir 200 millions d’euros sur le site de la centrale thermique de Boxberg pour construire une grande usine de batteries permettant de stocker l’énergie, avec une mise en production attendue en 2027. Cette centrale appartient au bassin minier de Lusace, une région frontalière avec la Pologne. Le projet, dévoilé en fin de semaine dernière, reste ouvert à d’autres investisseurs.

Contrôlé par les sociétés tchèques d’investissement EPH et PPF Investments, LEAG s’est fixé l’an dernier comme objectif de mettre en service des fermes solaires et éoliennes d’une capacité de 7 gigawatts (GW) d’ici à 2030 dans cette région, ce qui donnerait lieu à la création d’un millier d’emplois directs ou indirects. Les anciens sites miniers concernés ont une superficie totale de 33.000 hectares. La reconversion de la Lusace, province historique qui chevauche deux Länder, la Saxe et le Brandebourg, vise à en faire un bassin attrayant pour l’emploi, alors que le revenu des ménages y est actuellement inférieur à la moyenne du pays.

A lire aussi:

Des dissensions politiques exacerbées

Cette transition énergétique suscite l’inquiétude de certains syndicats qui redoutent les conséquences sociales d’un abandon précipité du charbon. Ils ont en mémoire le départ de nombreux jeunes qui ont rejoint l’Ouest de l’Allemagne dans les années qui ont suivi la réunification du pays en 1990.

LEAG, qui emploie actuellement 8.000 salariés dans le charbon, compte gérer ce problème en reconvertissant une partie de son personnel dans les énergies renouvelables, sachant qu’une autre partie partira en retraite d’ici à 2030. «Cette reconversion n’est pas assez rapide», a déclaré à Reuters Ute Liebsch, responsable du syndicat IG BCE pour la Lusace. Cette incertitude exacerbe aussi les dissensions entre les militants écologistes et le parti d’extrême droite AfD (Alternative für Deutschland), bien placé pour remporter l’an prochain les élections dans cette région.

Pour que ce projet d’usine de batteries puisse atteindre sa phase industrielle, certains défis techniques devront être surmontés, comme la nécessité de conserver des charges électriques stables en passant du charbon à une source renouvelable. L’abandon du lignite impliquera en outre l’utilisation d’eau pompée dans la nappe phréatique, ce qui pourrait réduire le débit de la rivière Spree qui alimente la capitale allemande. Selon un rapport publié en juin par l’Agence fédérale de l’environnement, dans le pire des scénarios, la sortie du charbon dans cette région «pourrait déboucher sur une diminution de 75% des volumes d’eau fournis à Berlin par la Spree».