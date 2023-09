L’activité manufacturière réagit un peu mieux en août en zone euro

L’activité manufacturière s’est contractée à un rythme un peu moins rapide en août qu’en juillet, selon les résultats définitifs de l’enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d’achats publiés vendredi.

L’indice PMI manufacturier est remonté à 43,5 en août, après 42,7 en juillet, contre une première estimation à 43,7, toujours très au-dessous de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l’activité. «Ces chiffres ne sont pas aussi négatifs qu’il n’y paraît à première vue», a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, en évoquant les douze sous-indices, en progression ou pratiquement inchangés. L’indice des nouvelles commandes est passé de 39,1 à 39,0, soit le deuxième niveau le plus bas depuis la pandémie de covid-19.

Légers rebonds ?

En Allemagne, l’indice PMI manufacturier atterrit à 39,1 en août, après 38,8 en juillet, pour le quatorzième mois consécutif sous la barre des 50. Le pays reste le «malade» de la zone euro. Le léger rebond serait dû à l’amélioration des délais d’approvisionnement pour le dixième mois consécutif, favorisée par la baisse de la demande d’intrants qui a permis de libérer des capacités et d’améliorer la disponibilité des matériaux. Le sous-indice de production atteint son niveau le plus bas depuis mai 2020, reflétant l’incertitude des clients, un cycle de déstockage ralenti et un manque général d’appétit pour les investissements. Même si le creux de la vague est proche, a estimé Cyrus de la Rubia.

En France, l’indice PMI manufacturier s’est établi à 46,0 en août, après 45,1 en juillet et une première estimation de 46,4, à cause de freins dans le secteur des biens intermédiaires non compensés par l’amélioration dans les biens de consommation. Le sous-indice des nouvelles commandes a chuté à un rythme plus rapide à 42,5 en août après 42,9 en juillet.

En Italie, l’indice PMI manufacturier a rebondi à 45,4 en août, contre 44,5 en juillet, mais également moins que les 46 points espérés, là aussi à cause des mauvaises conditions autour de la demande.

En Espagne, l’indice PMI manufacturier diminue à nouveau à 46,5 en août, après 47,8 en juillet pour 48,8 points attendus. L’optimisme revient uniquement via les sous-indices de confiance sur les perspectives au-delà du court terme et les embauches.

Ces publications définitives, presqu’aussi négatives que celles sur les PMI des services le 23 août, n’ont pas eu d’effets notables sur les marchés.

(avec agences)

