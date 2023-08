L’achat d’ETF actions japonaises par la Banque du Japon est moins efficace qu’espéré

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. La politique d’assouplissement quantitatif via l’achat de paniers d’actions par la Bank of Japan (BoJ) n’a pas fonctionné à plein régime, car elle a été pilotée au travers de fonds indiciels cotés, selon une étude* publiée ce 7 août par la Banque des règlements internationaux.

Les chercheurs Mitsuru Katagiri, Junnosuke Shino et Koji Takahashi ont observé que la pression à la hausse sur les prix des marchés d’actions japonaises, voulue par la BoJ, a été contrebalancée par le fait que les gérants externes des fonds indiciels achetés par la BoJ ont prêté leurs titres en portefeuille à des vendeurs à découvert, et favorisé par là une pression à la baisse sur les prix.

Selon leurs calculs, l’achat de 0,01% de la capitalisation boursière via des ETF a fait croître le rendement hebdomadaire moyen des actions japonaises de 0,14%, ce qui confirme la réussite initiale de la stratégie. Mais la boucle de rétroaction provenant du prêt-emprunt et de la vente à découvert a diminué cet effet de 15% dans le temps, plus spécifiquement sur les dernières années.

Une stratégie monétaire unique au monde

En plus de sa politique d’achat d’obligations souveraines, récemment assouplie, la BoJ s’est engagée depuis 2010 à acheter massivement des parts d’ETF actions japonaises à réplication physique, afin de stimuler son économie. Cette approche se démarque des autres programmes d’assouplissement quantitatif par le marché visé, puisque les autres banques centrales rachètent exclusivement des obligations, mais aussi par le véhicule d’investissement, les fonds indiciels cotés.

Les gérants d’ETF, qui ont donc agi comme intermédiaires entre la BoJ et le marché, ont dû acheter quantité d’actions pour servir leur nouveau client, qui est devenu au fil du temps gigantesque. A fin 2018, la banque centrale japonaise détenait 6% de la capitalisation totale des actions cotées sur l’Archipel.

Les auteurs ont notamment remarqué que la stratégie de la BoJ a augmenté la demande sur l’ensemble du marché actions au Japon, mais qu’elle a eu plus d’effet sur les rendements des actions qui sont les plus demandées et/ou les moins disponibles sur le marché du prêt-emprunt de titres.

Or, les sociétés gérant ces produits se rémunèrent entre autres par le prêt de titres à des tiers, qui veulent eux généralement parier à la baisse sur les titres empruntés. Elles étaient d’autant plus incitées à prêter leurs titres en portefeuille que la stratégie de la BoJ était long-termiste, et qu’elle ne faisait donc courir aucun risque de liquidité à ces véhicules.

Sur le long terme, la politique de la BoJ a augmenté substantiellement le nombre de titres disponibles au prêt-emprunt. Et les gérants d’ETF, qui n’étaient pas limités dans leur droit de prêter les titres en portefeuille, en ont profité. Les chercheurs ont observé sur des ETF témoins que la part des titres prêtés sur les titres détenus avait augmenté sensiblement sur un fragment de leurs portefeuilles, les ratios prêt/détention sur certaines actions individuelles augmentant de 20 points de pourcentage.

Cette augmentation de l’offre a mécaniquement fait baisser le coût de l’emprunt de titre. Ainsi, le taux d’intérêt annuel médian de l’emprunt de titres par les vendeurs à découvert est passé de 0,625% à 0,483% entre 2011 et 2019, et ce, malgré une hausse sur les titres les plus recherchés. Dès lors, l’activité de vente à découvert a augmenté, et a fait pression à la baisse sur le prix, mais aussi la volatilité, des actions japonaises, notamment celles qui étaient peu disponibles sur le marché du prêt-emprunt.

Cette étude sera sans nul doute lue attentivement par la BoJ, qui a engagé il y a quelques mois une revue de sa politique monétaire de ces 25 dernières années. Ses conclusions doivent être publiées en milieu d’année prochaine.

