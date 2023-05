La semaine prochaine, le marché gardera les yeux rivés sur l'économie américaine

Les investisseurs scruteront une nouvelle série d’indicateurs économiques aux Etats-Unis la semaine prochaine, alors qu’ils cherchent toujours à déterminer l’ampleur du ralentissement en cours et si le moment est venu pour la Réserve fédérale (Fed) américaine de mettre fin à son cycle de hausse des taux.

L’autre question qui taraude les marchés est de savoir si les Etats-Unis échapperont au défaut de paiement le mois prochain. Les discussions budgétaires entre républicains et démocrates se sont durcies au cours des derniers jours, les premiers réclamant des coupes claires dans les dépenses publiques alors que les seconds dénoncent un chantage et agitent la menace de destructions d’emplois si le plafond de la dette n’est pas relevé. «La tentation de chaque camp est d’aller jusqu’au bord du gouffre, en espérant que l’adversaire cédera le premier. Nul ne maîtrise tous les paramètres de ce jeu et un accident ne peut être exclu», note Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.

Toujours sur le front politique, l’attention se portera dimanche sur le résultat des élections en Turquie. Partenaire commercial important de l’Union européenne, le pays traverse une crise économique caractérisée par la chute de la livre turque et par une inflation galopante. Bien que la politique économique du président sortant, Recep Tayyip Erdogan, soit largement responsable de cette situation, les propositions de son principal adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, pour restaurer la crédibilité de la banque centrale et de la devise risquent de nuire à l'économie à court terme, notent les analystes d’abrdn.

Le résultat du scrutin promet d'être serré. «Une victoire d’Erdogan, en particulier si le résultat des élections est contesté, compliquera les relations de la Turquie avec l’Occident, y compris avec les autres membres de l’Otan», précise Lizzy Galbraith, économiste politique chez abrdn.



Walmart comme baromètre de la consommation

Une série d’indicateurs permettra de prendre le pouls de l'économie américaine la semaine prochaine. Sont notamment attendus les ventes de détail et les mises en chantier pour le mois d’avril, les enquêtes manufacturières de mai dans les régions de New York et Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board. Dans la zone euro, l’agenda économique est plus léger, avec de nouvelles estimations du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre et de l’inflation au mois d’avril.

Quelques résultats d’entreprises viendront également animer la cote. Les investisseurs scruteront jeudi les chiffres du distributeur américain Walmart pour le premier trimestre, afin de savoir dans quelle mesure l’inflation pèse sur la consommation des ménages.

En Europe, l’attention se portera sur les résultats de Siemens et Commerzbank, mercredi, tandis que Bouygues, Ubisoft, Euronext et Trigano livreront leurs chiffres trimestriels mardi.

Les investisseurs suivront également les interventions publiques de plusieurs responsables de la Fed la semaine prochaine afin d’y déceler des indices sur la prochaine décision de politique monétaire. Selon l’outil FedWatch de CME Group, les marchés intègrent une probabilité de «pause» en juin sur les taux de plus de 80%.