Nexity finit la semaine en trombe grâce à une note d’analyste

Le groupe devrait renouer avec un résultat opérationnel positif cette année avant une accélération en 2026 selon Oddo BHF qui a relevé sa recommandation sur l’action Nexity.
François Schott
Agefi-Dow Jones
nexity immobilier promoteur gestion immobilière
Nexity perd encore 15% en Bourse depuis le début de l'année  -  (RK)
Plus d'articles du même thème

  • Immeuble QUAREO ecole1.jpg

    Quaero Capital étoffe son portefeuille dédié à l’éducation

    Valérie Riochet
    Un de ses fonds immobiliers fait l’acquisition d’un immeuble de 2.000 m² à Paris, loué à une école informatique.
  • hamed-bin-zayed-al-nahyan-adia.png

    Adia améliore sa performance de très long terme sur son dernier exercice

    Laurence Pochard
    Le fonds souverain d’Abou Dabi présente une performance annualisée de 7,1% sur 30 ans. Il accentue son recours à l’intelligence artificielle dans ses opérations et comme thématique d’investissement, et en attend une agilité accrue pour saisir les opportunités sur le marché.
  • drapeau Français, Paris, Fance

    La France domine le crowdfunding immobilier européen

    Gaétan Pierret
    Avec 6 milliards d’euros collectés en une dizaine d’années, le marché hexagonal dépasse ses voisins anglais et allemands, mais reste loin des Etats-Unis, pionniers du secteur. Confrontés à des perturbations importantes depuis deux ans, l’ensemble des acteurs prend le pli de la diversification.

ETF à la Une

Blackrock

BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle

Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
15 septembre 2025 à 11:16 AM
Valérie Riochet
