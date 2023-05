La semaine prochaine, le marché aura les yeux rivés sur l’inflation américaine

L’inflation et ses conséquences pour l'économie constitueront le principal sujet de préoccupation des investisseurs la semaine prochaine, alors que la Réserve fédérale (Fed) américaine et la Banque centrale européenne (BCE) viennent de procéder à une nouvelle hausse de leurs taux directeurs et pourraient être imitées jeudi par la Banque d’Angleterre (BOE).

Le marché sera particulièrement attentif à l’indice des prix à la consommation d’avril aux Etats-Unis, attendu mercredi. «Il y a un risque que le taux d’inflation qui baisse depuis neuf mois se redresse» ou «qu’il reste stable à 5%" en avril aux Etats-Unis, pronostique Bruno Cavalier, économiste en chef chez Oddo BHF. Les investisseurs décortiqueront cette statistique afin de trouver des indices attestant qu’une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed se profile.

La banque centrale américaine a relevé mercredi ses taux directeurs de 25 points de base, pour les porter dans une fourchette de 5% à 5,25%. Mais, pour la première fois depuis un an, l’institution a retiré du communiqué annonçant sa décision la phrase signalant son intention de poursuivre le relèvement des taux d’intérêt. Cela pourrait augurer une pause lors de la réunion de juin après dix relèvements successifs des taux en un peu plus d’un an.

En dépit du choc de taux d’intérêt opéré depuis plus d’un an, «l’inflation a reculé partout», mais «reste à des niveaux très supérieurs aux objectifs des banques centrales», observe toutefois Emmanuel Auboyneau, chez Amplegest. «Une inflation de second tour, avec une boucle prix salaires, menace de s’implanter» et «serait beaucoup plus difficile à juguler», prévient le gérant.

Certaines entreprises ayant profité de l’inflation pour augmenter fortement leurs prix, afin de soutenir leurs marges, les ménages pourraient réclamer des hausses de salaires pour préserver leur pouvoir d’achat. Les rémunérations devraient donc poursuivre leur ascension, ce qui pourrait à terme peser sur le marché du travail.

Dévoilés ce vendredi, les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis en avril ont démontré que le marché du travail restait tendu en dépit du resserrement monétaire mis en oeuvre par la Fed pour combattre l’inflation. A 253.000, les créations d’emplois sont restées soutenues le mois dernier, tandis que le taux de chômage a reculé à un point bas historique de 3,4%.

L’inflation sera également dans l’actualité en Europe, avec les chiffres définitifs des prix à la consommation d’avril en Allemagne et en France, programmés respectivement mercredi et vendredi.

Au Royaume-Uni, où l’inflation dépassait encore 10% en mars, la Banque d’Angleterre (BOE) rendra jeudi sa décision de politique monétaire. L’institution a relevé son taux directeur à chacune de ses réunions depuis la fin de 2021, afin d’endiguer l’inflation. Fin mars dernier, la BOE a porté son taux directeur à 4,25%, un point haut depuis 2008, contre 4% précédemment. Une nouvelle hausse de 25 points de base est attendue jeudi.

Le secteur bancaire sous surveillance

Les publications d’entreprises seront un peu moins nombreuses la semaine prochaine, mais la santé des banques régionales américaines, dans la tourmente depuis mars, restera surveillée. Après le rachat en urgence de First Republic Bank par JPMorgan cette semaine, les pressions se sont accentuées sur certains établissements, comme PacWest dont le cours de Bourse s’est effondré depuis début mars.

Dans ce contexte, le marché sera attentif au discours que tiendront les banques françaises Crédit Agricole SA mercredi et Société Générale vendredi à l’occasion de la présentation de leurs comptes trimestriels.

La journée de mercredi sera également marquée par la présentation des résultats d’Alstom, pour le compte de son exercice arrêté à la fin mars. Jeudi, Engie fera le point sur son activité du premier trimestre, tandis que Renault tiendra son assemblée générale annuelle.

En Allemagne, E.ON et Continental dévoileront mercredi leurs états financiers au titre des trois premiers mois de l’année. Bayer, Deutsche Telekom et RWE en feront de même jeudi, tandis qu’Allianz passera au révélateur vendredi.

Le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire notamment des marques Cartier et Van Cleef & Arpels, sera une des vedettes de la Bourse de Zurich vendredi en levant le voile sur ses performances financières au cours de la période de douze mois arrêtée à la fin mars.