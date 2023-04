La semaine prochaine, Fed et BCE se disputeront la vedette sous un flot de résultats

Le marché aura beaucoup de grains à moudre la semaine prochaine, avec les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine et de la Banque centrale européenne (BCE). En parallèle, des indicateurs majeurs, dont les chiffres de l’inflation en zone euro et le rapport sur l’emploi aux Etats-Unis, sont attendus et la saison des résultats se poursuivra des deux côtés de l’Atlantique.

La semaine débutera en l’absence des opérateurs européens, les places financières du Vieux Continent étant fermées lundi en raison d’un jour férié, mais les choses s’accéléreront par la suite.

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed se déroulera sur deux jours, mardi et mercredi. Le marché s’attend de manière quasi unanime à ce que la banque centrale américaine relève de nouveau ses taux directeurs de 25 points de base. Comme de coutume, les commentaires de son président, Jerome Powell, seront particulièrement suivis, les investisseurs cherchant à déterminer si ce tour de vis monétaire sera le dernier du cycle et si la Fed pourrait même commencer à réduire ses taux dès le second semestre.

«Pour la plupart des analystes, le cycle de resserrement monétaire va bientôt toucher à sa fin», car ils constatent que le pic de l’inflation est passé, que le marché du travail semble être moins en tension et qu’une récession apparaît probable cette année aux Etats-Unis, indique William Gerlach, directeur régional France et Royaume-Uni chez iBanFirst.

Si le ralentissement de l'économie américaine est indéniable, le reflux de l’inflation de base est, lui, plus lent que prévu. Hors alimentation et énergie, l’indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l’indicateur préféré de la Fed pour l’inflation, a augmenté de 4,6% sur un an en mars, après une hausse de 4,7% en février et alors que le consensus établi par le Wall Street Journal portait sur 4,5%.

S’agissant des tensions sur le marché de l’emploi, les investisseurs seront en mesure de les évaluer vendredi, avec le rapport sur l’emploi non agricole d’avril.

Un tour de vis à l’ampleur incertaine pour la BCE

Dans le sillage de la Fed, le conseil des gouverneurs de la BCE rendra sa décision sur les taux jeudi. Une nouvelle hausse des taux est très largement anticipée par le marché, mais son ampleur reste incertaine.

Si la plupart des investisseurs tablent sur un ralentissement du rythme des hausses de taux à 25 points de base, «une nouvelle hausse de 50 points de base [des taux] ne serait pas une surprise», estime Jonathan Day, gestionnaire de portefeuille chez Newton Investment Management, en soulignant le «message constant» du conseil des gouverneurs selon lequel l’inflation demeure trop élevée et qu’il est nécessaire de poursuivre le resserrement de la politique monétaire.

A cet égard, l’estimation préliminaire de l’inflation d’avril dans la zone euro, attendue mardi, sera analysée avec soin. «Tant que l’inflation sous-jacente ne sera pas définitivement revenue à 2%, il est difficile d’imaginer que la BCE puisse adopter une posture autre que ‘hawkish’ [restrictive, ndlr], surtout si les économies de la zone euro restent stables et les marchés optimistes», prévient Jonathan Day.

Outre l’emploi américain et l’inflation européenne, les investisseurs continueront de surveiller l'évolution de la conjoncture économique mondiale, grâce aux estimations définitives des indices PMI d’avril en Europe et aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les indices ISM manufacturier et des services pour le mois d’avril seront aussi scrutés, respectivement lundi et mercredi.

Apple et BNP Paribas sous le feu des projecteurs

Sur le front microéconomique, la saison des résultats d’entreprises se poursuivra des deux côtés de l’Atlantique. Apple, première capitalisation boursière mondiale, fermera le bal pour les grandes entreprises technologiques américaines.

Dans l’Hexagone, BNP Paribas donnera mercredi le coup d’envoi des résultats du secteur bancaire. Ils seront particulièrement suivis, alors que les inquiétudes concernant la santé des établissements financiers ont fait leur retour cette semaine suite aux résultats trimestriels de First Republic Bank. Depuis que la banque régionale américaine a annoncé lundi soir avoir perdu 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre, son cours de Bourse a chuté de plus de 70%. Selon la presse américaine, les autorités pourraient annoncer au cours du week-end un plan de sauvetage pour l'établissement.

Outre BNP Paribas, Airbus, Veolia, Legrand, ArcelorMittal et Air France-KLM publieront aussi leurs comptes du premier trimestre la semaine prochaine, tandis que Stellantis, Thales, Capgemini et Casino dévoileront leur chiffre d’affaires pour la même période.

Ailleurs en Europe, les résultats du groupe bancaire britannique HSBC, des géants pétroliers BP et Shell, des constructeurs automobiles allemands Volkswagen et BMW, du fabricant de semi-conducteurs Infineon et des transporteurs aériens IAG et Lufthansa seront scrutés.

Aux Etats-Unis, les opérateurs se pencheront également sur les comptes trimestriels des fabricants de puces AMD et Qualcomm, du spécialiste du VTC Uber, du constructeur automobile Ford et du laboratoire pharmaceutique Pfizer.