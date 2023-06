La révision de MIF 2 ne vise plus la transparence

«Les Bourses, qui sont le terrain de jeu des marchés financiers, n’auraient jamais dû être privatisées et mises en concurrence», avancent certains gérants actions qui se refusent à investir sur ces sociétés. Alors que les colégislateurs européens sont en plein débat sur la révision de la réglementation MIF 2 sur les Marchés d’instruments financiers (règlement MIFIR et directive MIFID), toutes les incohérences sur le sujet resurgissent.

Dès lors que les Bourses avaient été privatisées, l’Union européenne (UE) ne pouvait tolérer une situation de monopole. Bruxelles a décidé d’ouvrir la concurrence en 2007 avec MIF 1. Et avec l’intérêt calculé des banques intermédiaires, qui voyaient bien le rôle «social» qu’elles pourraient avoir à reconsolider un marché fragmenté… Notons au passage que, malgré des errements récents, les Etats-Unis ont depuis longtemps organisé leurs Bourses d’actions autour d’un système coopératif qui leur impose de transmettre l’ordre à une concurrente si elles ne sont pas en mesure de proposer le meilleur prix d’exécution national (NBBO).

Un seul terrain de jeu ?

La «révolution» MIF 1 est intervenue en même temps que de nouvelles contraintes. La régulation post-2008 a en effet limité la capacité d’intermédiation des banques. Au même moment se développaient des nouvelles technologies de trading à haute fréquence (HFT).

Ce choc des réglementations a induit deux conséquences. D’une part, des marchés beaucoup plus fragmentés : les Bourses traditionnelles (marchés réglementés, MR) ont vu leur part de marché divisée par deux, à moins de 50% sur les actions avec l’essor des plateformes de négociation multilatérales alternatives (MTF). Par la suite, le Brexit n’a rien arrangé.

D’autre part, ce choc réglementaire a suscité des échanges beaucoup moins transparents. Les «dark-pools» et autres internalisateurs systématiques (SI) bilatéraux ne participent pas au mécanisme de formation des prix, mais ils captent au moins 20% des flux.

A l’origine, «l’objectif de MIFID était de favoriser la concurrence pour améliorer le rapport prix/service, mais il existe dans le cas présent deux formes de concurrence, qui peuvent entrer en contradiction : la concurrence entre places de marché, qui a donc été favorisée par la directive, et la concurrence entre offreurs de liquidité au sein d’une place de marché, qui est négativement affectée par la fragmentation, rappelle Bruno Biais, professeur à HEC. Par exemple, une seule Bourse avec dix fournisseurs de liquidité est sans doute plus efficace pour les échanges (et donc pour le financement de l’économie, ndlr) que dix Bourses avec chacune seulement un fournisseur de liquidité…»

En outre, comme un pied de nez aux banques, les MR se sont mis à vendre les données pré-négociation dont celles-ci avaient besoin pour rapprocher les prix divergents entre les différentes plateformes.

En 2018, la réglementation MIF 2 a tenté de corriger quelques travers, en plus d’élargir son champ d’application aux obligations et aux produits dérivés. Et les colégislateurs ont donc lancé depuis la révision de ces textes, au départ avec l’idée d’améliorer la transparence dans la formation des prix. Leur méthode ? Ramener des flux vers les plateformes ad hoc (MR ou MTF). Mais les banques n’ont eu de cesse de rappeler la double nécessité de maintenir de la diversité dans les moyens d’échanges au nom de la liquidité - pourtant généralement favorisée par la concentration que prônent les Bourses traditionnelles - et donc de limiter le coût des données de marché…

La compétitivité avant tout ?

Après les propositions de la Commission européenne (fin 2021), du Conseil de l’UE (fin 2022) et du Parlement européen (début 2023), aucun projet de révision ne présente de ligne directrice claire (transparence vs liquidité).

Les ajustements proposés répondent, sans véritable cohérence, aux différents lobbyings. Et les positions divergentes ne semblent pouvoir se rejoindre que sur le terrain de la compétitivité des places européennes face à la concurrence du Royaume-Uni.

«L’argument est agité comme un chiffon rouge, et ça marche de manière étonnante, alors que seule une partie des échanges non européens sur des actions européennes pourrait y déménager [via les SI et les «dark-pools» par exemple, ndlr], estime un autre spécialiste. Preuve du manque de vision des décideurs : le trilogue principal entre colégislateurs - qui se réunira encore les 12 et 29 juin pour tenter d’aboutir à un vote avant l’automne - a relayé les sujets techniques liés aux structures de marché à un groupe de conseillers spécialisés.»

Le trilogue politique ne discutera plus que de la base de données de marché (consolidated tape, CT), censée améliorer la transparence, et du paiement pour flux d’ordres (PFOF), dont l’interdiction à la carte selon les pays serait un pas en arrière pour l’Union des marchés des capitaux (UMC). Cette dernière était cependant, depuis son lancement, un projet uniquement politique, incompatible avec l’idée de fragmentation défendue par les banques.

