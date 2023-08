La Reserve bank of Australia laissent ses taux inchangés

La pause continue en Australie. La Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé ce 1ᵉʳ août le maintien de son taux directeur à 4,1%, malgré une inflation à 6%. La décision a surpris les économistes, qui s’attendaient majoritairement à une modeste hausse de 25 points de base. Un nombre croissant d’entre eux pensent désormais que l’institution a atteint son taux terminal.

Il s’agit de la seconde pause consécutive, après treize mois de remontée des taux au pas de charge. Celui-ci était encore de 0,1% au printemps 2022. Le pays présente pourtant un taux de chômage de seulement 3,5%, avec des salaires qui grimpent. Mais le gouverneur Philip Lowe a indiqué que la banque anticipait une remontée de ce taux à 4,5% d’ici à fin 2024, sur fond de ralentissement économique. «L'économie australienne connaît une période de croissance inférieure à la tendance et cela devrait se poursuivre pendant un certain temps. La croissance de la consommation des ménages est faible, tout comme l’investissement en logements. La prévision centrale table sur une croissance du PIB d’environ 1,75% en 2024 et d’un peu plus de 2% l’année suivante», a-t-il déclaré.

Le fort niveau de l’inflation n’a pas non plus fait bouger l’institution. L’indicateur a décéléré de 1 point de pourcentage sur un mois, en grande partie à des prix de l’énergie plus faibles, et à un ralentissement de l’inflation dans l’alimentaire. La RBA prévoit que l’inflation redescende à 3,5% d’ici à la fin 2024, avant de réintégrer son corridor cible de 2-3% en 2025.

La décision de la RBA a principalement fait bouger le marché des changes dans la matinée. La perception plus «dovish» des marchés a pesé sur le dollar australien, qui a reculé de 0,45% contre la devise de son voisin néozélandais à 1,077 NZD, et a renforcé le dollar américain de 2% à 1,51 dollar australien.

Du côté obligataire, «le marché australien des taux n’intègre plus pleinement une hausse supplémentaire de la RBA avec environ 16 points de base de hausse d’ici à la fin de cette année et seulement environ 5 points de base d’ici à la prochaine réunion politique en septembre», écrit Lee Hardman, analyste devise senior chez MUFG Bank.

Une gouvernance en plein chamboulement

La réorganisation de l’institution ne favorise pas les prises de décision. Le gouverneur Philip Lowe a appris mi-juillet que son mandat de sept ans ne serait pas reconduit. Il doit encore diriger une réunion de politique monétaire le 5 septembre prochain, douze jours avant de passer la main à sa vice-gouverneur Michele Bullock.

La banque centrale australienne est également à la recherche d’un directeur de l’analyse économique pour conseiller le gouverneur. Luci Ellis, qui a été promue par Philip Lowe lors de sa prise de fonction, va prochainement rejoindre la banque Westpac comme chef économiste. Cette économiste maison, qui a passé 32 années au sein de la RBA, a sans doute fait les frais de l’audit externe de la banque publié en avril, qui a notamment critiqué la culture interne et le manque de recrutements en externe pour les hautes fonctions. Pour remplacer Luci Ellis, la RBA va cette fois-ci chercher tant en interne qu’en externe.

Cet audit a par ailleurs conduit à des modifications concernant la prise de décision et la communication de politique monétaire. A partir de 2024, le comité de politique monétaire ne se tiendra plus que huit fois par an, contre 11 fois actuellement. De même, les annonces de politique monétaire ne se feront plus au nom du gouverneur, mais au nom du comité.

