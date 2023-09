La production industrielle a rebondi en France en juillet

La production industrielle en France a rebondi de 0,8% sur un mois en juillet, après avoir baissé de 0,9% en juin, a annoncé vendredi l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La seule production manufacturière a progressé de 0,7% sur un mois en juillet, après un repli de 1,1% en juin. Cette donnée pour juin a été révisée en baisse, l’Insee ayant précédemment annoncé une diminution de 1% de la production manufacturière.

En juillet, la production industrielle a notamment augmenté dans les «autres produits industriels» (+1,3% après -1% en juin), les industries extractives, énergie, eau (+1,2% après -0,2%) et les matériels de transport (+0,8% après -0,9%), a précisé l’Insee. Elle a rebondi de 2,8% dans l’automobile, après -1,8%, et dans l’agro-alimentaire (+0,3% après -0,8%).

Sur un an, la production manufacturière grimpe de 1,7% et la production industrielle de 1,5% entre mai et juillet par rapport à la même période de l’an dernier, portées par les matériels de transport (+13,4%) et l’industrie automobile (+16,2%).