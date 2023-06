La notation des dettes souveraines perd de son poids

La période des examens bat son plein. Pas seulement pour des lycéens, qui passent le baccalauréat, mais aussi pour la France, scrutée par les agences de notation. Le 28 avril, l’agence Fitch avait décidé d’abaisser d’un cran, de AA à AA-, la note financière du pays, à cause de la persistance des déficits budgétaires au-dessus du standard pour ce niveau de notation. En mai, Scope Ratings avait diminué en «négatif» la perspective sur la note de l’Hexagone (AA), cette fois-ci en raison de difficultés dans la mise en œuvre des réformes. Moody’s, de son côté, n’avait pas bougé sa note de Aa2, ni ses perspectives, un mois plus tôt.

Le 2 juin, Standard & Poor’s (S&P) se prononcera à son tour, avec un vrai risque de dégradation au-dessous du niveau actuel (AA), même si la mise sous perspective négative est récente (6 mois au lieu de 12-24 mois de période d’observation habituelle). Malgré les rappels du ministre de l’Economie Bruno Le Maire sur la fin du «quoi qu’il en coûte», les agences mettent en avant la mauvaise trajectoire des ratios de déficit rapporté au PIB et de dette sur PIB (111,6% fin 2022). Elles soulignent aussi les freins actuels au rétablissement des finances publiques : hausse des taux et du coût du service de la dette, ralentissement de la croissance économique, absence de majorité au Parlement et tensions sociales. Ces derniers points semblent jouer plus défavorablement que les dépenses de crises des trois dernières années, plutôt inférieures à celles des pays voisins.

Traumatisme britannique

Au-delà des débats politiques internes à la France et à l’Union européenne (UE) avec un prochain retour de contraintes budgétaires qui ne pourront être que plus flexibles vu les récents écarts de l’Allemagne (notée AAA) avec ses importantes dépenses publiques «hors bilan», l’enjeu des notations ne semble plus être d’une aussi grande importance pour les marchés financiers. Après la crise financière 2008, les régulateurs financiers avaient suggéré de prendre un peu de distance avec les notes d’agences, souvent critiquées pour leur manque d’indépendance et de fiabilité ou leur effet procyclique.

L’écart entre les taux à 10 ans allemands et français (spread OAT-Bund) est certes remonté de 45 à 60 points de base (pb) depuis janvier, contre 20 pb début 2021, alors que celui entre les taux à 10 ans allemands et italiens (spread BTP-Bund) est resté stable, à 190 pb. Mais cela peut paraître anecdotique en valeur absolue dans le contexte d’une hausse des taux de bientôt 400 pb en moins d’un an en zone euro. «Les relèvements de perspective en avril-mai ont quand même permis de resserrer fortement les spreads pour le Portugal et l’Irlande», note Matthieu de Clermont, gérant taux senior chez Allianz GI.

Les investisseurs semblent toujours apprécier les bons du Trésor français, ou même ceux de l’Italie pour les investisseurs domestiques malgré une notation italienne BBB, à un cran de la catégorie «high yield» (HY) chez Moody’s (Baa3). Du moins tant que la soutenabilité de la dette du pays n’est pas remise en cause. «La France reste très forte pour faire entrer les recettes fiscales, donc il n’y a pas vraiment de sujet sur ce point, rappelle Bruno Cavalier, chef économiste d’Oddo BHF. La prise de conscience autour des problèmes de la dette française aurait dû avoir lieu en 2005, au moment du rapport Pébereau : le niveau de dette/PIB n’était alors que de 66%, mais avec des charges d’intérêts bien supérieures à l’époque.»

L’économiste rappelle que les gouvernements et les marchés ont été secoués par le violent épisode du «mini-budget» de Liz Truss, qui a entraîné la chute du gouvernement britannique en octobre : «Personne n’aurait parié sur un risque de défaut du Royaume-Uni (noté AA/AA-/Aa3) avant la France ou encore l’Italie. Les notations d’agences, chacune avec leurs cases, ne reflètent plus que les risques que tout le monde connaît déjà.» Et pas toujours les risques réels, souvent plus difficiles à anticiper, même si, dans le cas de la Grande-Bretagne, ils étaient liés à la gestion actif-passif des fonds de pension.

«Les agences échangent aussi avec les gouvernements en dehors des dates de révision, et peuvent donc accompagner les mouvements de marché auxquels elles ne seraient pas si étrangères, que le ‘rating’ change ou pas. Même si dans le cas de la France, les trajectoires budgétaires dessinées par les agences sont très différentes de celle du gouvernement», nuance Matthieu de Clermont. «Il nous semble qu’un ‘downgrade’ de la notation française par S&P n’aura que peu d’effets sur les marchés, et le ‘credit default swap’ (CDS) français ne bouge pas pour l’instant (26-28 pb), notent Théophile Legrand et Benoît Gérard, analystes taux chez Natixis. La dégradation par Fitch n’a entraîné qu’un sursaut du spread de 2 pb, très temporaire… En outre, les investisseurs évaluent les valeurs relatives, et comme la Belgique, également notée AA- par Fitch, se traite à 70 pb au-dessus du Bund, cela laisse peu de marge pour un écartement de la dette française, bien plus liquide et appréciée des marchés.» Ils ajoutent que les taux souverains évoluent surtout en fonction de l’offre de papier, citant l’exemple de l’Italie dont l’offre nette sera négative pour le reste de l’année.

Effets de seuil ?

Un abaissement de notation a un effet bien plus fort à l’approche de la zone «high yield»/«sub-investment grade» (BB+/Ba1). Ce cap, même s’il est souvent déjà anticipé dans les spreads, matérialise un risque de flux à la baisse puisqu’un certain nombre d’investisseurs institutionnels et fonds qui suivent les indices ont des limites ou des interdictions d’investissement dans ces catégories de dettes obligataires. Ils se retrouvent alors «vendeurs forcés». C’est moins vrai dans le sens inverse pour des questions de liquidité améliorée. «C’est encore plus marqué avec les programmes d’achats régulier (APP) et d’urgence (PEPP) de la Banque centrale européenne (BCE), ajoutent Théophile Legrand et Benoît Gérard. L’APP impose au moins une notation investment grade sur les quatre principales agences pour être éligible. Le PEPP a fait preuve de flexibilité en acceptant la Grèce (HY) en 2020-2021.»

Ces effets de seuil pourraient aussi jouer, via des décotes accrues sur les titres d’Etat apportés en garantie lors des opérations de refinancement des banques à la BCE, «même si la politique de ‘collateral’ tend à davantage de flexibilité ces dernières années», poursuivent les analystes de Natixis. «Les effets de seuil ne jouent pas pour le coût du capital prudentiel (SCR) dans Solvabilité 2 sur la dette souveraine européenne (administrations centrales et banques/institutions supranationales), qui est de 0% même en modèle standard, rappelle enfin Hadrien Sag, responsable du conseil aux assureurs chez Allianz GI. En revanche, la dette souveraine émergente ou hors zone euro voit sa charge en capital dépendre de la notation au-dessous de A, mais c’est très progressif et fonction d’autres paramètres comme la duration.» De quoi relativiser le verdict de S&P ce vendredi.