La négociation des actions en yuan a mal débuté à la Bourse de Hong Kong

Le Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) a lancé le 19 juin son nouveau modèle de cotation-négociation à «double compteur», en dollar de Hong Kong (HKD) et en renminbi (RMB) sur les actions. Après une semaine, le démarrage n’est pas un succès.

Au total, 24 sociétés cotées à Hong Kong, représentant 40% du volume d’échanges quotidien moyen sur ce marché actions au comptant, étaient concernées par le lancement de ce système à «double compteur», et 9 teneurs de marché. Selon ce nouveau modèle, les actions sont cotées à la fois en HKD et en RMB, et peuvent être négociées puis réglées dans l’une de deux devises, notamment grâce à cette liquidité. Mais le système est pour l’instant uniquement disponible aux investisseurs étrangers, et n’a pas encore été proposé plus largement via le Southbound Stock Connect, qui permet aux investisseurs du continent d’acheter des actions de Hong Kong. L’opérateur boursier HKEX, qui veut participer à internationaliser le yuan, a indiqué que cette option est prévue à terme.

«L’internationalisation en cours du RMB sera l’une des caractéristiques déterminantes des marchés mondiaux au cours de la prochaine décennie, avait déclaré Nicolas Aguzin, directeur général de HKEX. Chez HKEX, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans la construction d’un écosystème RMB liquide et accessible.»

Mauvais timing

Une semaine après son lancement, l’initiative de double cotation a connu un démarrage en douceur, avec seulement 1% du volume dans le nouveau système ayant utilisé la devise chinoise selon Bloomberg. Les échanges en yuan ont tout de même atteint près de 10% des volumes pour China Mobile, société de télécoms dont les échanges «offshore» sont limités par les sanctions américaines depuis 2021, et plus de 6% pour Bank of China Hong Kong. La faible proportion des volumes en yuan reflète une détérioration des perspectives pour la devise chinoise, en lien avec la politique monétaire divergente. Et également la frilosité des investisseurs pour les actions locales, en raison du ralentissement de l’économie qui a fait baisser l’indice Hang Seng (HSI) de manière quasi continue depuis janvier.

«L’un des attraits des cotations ‘offshore’ en Chine pour les investisseurs étrangers est le taux de change indexé au dollar de Hong Kong, qui supprime le risque de change à un moment où la dépréciation du yuan est préoccupante, rappelle Marvin Chen, analyste chez Bloomberg Intelligence. Si vous regardez les dépôts en yuans à Hong Kong, qui sont les plus importants au monde en dehors de Chine, il s’agit toujours d’un faible pourcentage relatif aux dépôts en dollars de Hong Kong.» A 7,23 pour 1 dollar, le yuan a glissé jusqu’à un plus bas de sept mois lundi, après une nouvelle semaine de réduction des taux de la Banque centrale chinoise (PBoC).

