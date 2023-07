La Maison-Blanche cherche une solution au casse-tête des prêts étudiants

Le Président Biden n’a pas digéré la décision des juges de la Cour suprême, qui sont venus «arracher l’argent des mains» de millions d’Américains qui tablaient sur l’annulation de tout ou partie de leur dette étudiante pour «reprendre le fil de leur vie», a-t-il déclaré le 30 juin lors d’une conférence de presse.

Au mois de juin, les Républicains avaient demandé et obtenu la fin de la reconduite des moratoires sur le remboursement des prêts étudiants fédéraux, lors des débats sur le relèvement du plafond de la dette. «Les intérêts recommenceront à courir dès le 1er septembre, et les remboursements redeviendront exigibles à partir d’octobre. Les mensualités des prêts étudiants sont onéreuses ; elles sont estimées entre 350 et 550 dollars environ, mais pourraient être plus élevées pour certains», selon Kristina Hooper, chief global market strategist chez Invesco. Le remboursement des prêts étudiants devrait s’élever à environ 3% (annualisé) du revenu disponible réel à partir de septembre, selon les estimations de David Page, responsable de la recherche macroéconomique chez Axa IM. «Bien sûr, il n’est pas évident de savoir comment cela se répercutera sur la consommation, certains ménages réduisant probablement déjà leurs dépenses en prévision du changement annoncé à l’avance, tandis que d’autres pourraient être en mesure de réduire leur épargne de manière plus agressive pour faire face à ces paiements», précise-t-il.

A lire aussi:

Cette première victoire des Républicains interdit donc à l’administration Biden de recourir à l’artifice du moratoire pour prolonger une période de grâce qui aura duré près de trois ans. Les 43 millions d’Américains ayant souscrit des prêts étudiants doivent dès à présent se préparer à honorer de nouveau leurs échéances de prêt. «Entre 15% et 20% des adultes américains ont un prêt étudiant à rembourser. La grande majorité de ces emprunteurs ont des prêts étudiants fédéraux, et la dette moyenne par emprunteur est de 37.388 dollars. Le plan Biden aurait permis d’effacer 10.000 dollars (jusqu’à 20.000 dollars pour certains emprunteurs), ce qui représente une part importante de cette dette», estime Kristina Hooper.

Cependant, Joe Biden a voulu se montrer rassurant le 30 juin dernier, en détaillant le plan SAVE (Saving on a Valuable Education), un ensemble de mesures destinées à amortir le choc pour les ménages les plus fragiles. Ainsi l’Income Driven Repayment (IDR), mis en place au mois de janvier 2023, devrait être encore assoupli. «Les remboursements ne dépasseront pas 5% du revenu disponible, contre 10% jusqu’ici», a annoncé le Président. Ce dispositif prévoit en outre un mécanisme d’effacement du capital restant dû au bout d’une période de remboursement de vingt ans sans incident de paiement. Le département de l’Education est en train de finaliser un dispositif complémentaire, une «barrière de sécurité» temporaire, pour une durée de douze mois, destinée à éviter aux emprunteurs les plus fragiles d’être mis en défaut de paiement. Ces annonces viendront immanquablement alourdir le poste des dépenses du budget fédéral. Dans sa forme originelle, le coût de l’IDR était estimé à 230 milliards de dollars sur dix ans par le CBO (Congressional Budget Office), soit 66% de plus que les prévisions de l’administration Biden.

Les conséquences économiques de ce revers politique font débat. «Ce sera un autre vent contraire supplémentaire pour les consommateurs américains à supporter alors que nous entrons dans le quatrième trimestre, ce qui, selon nous, ajoute à la probabilité d’une légère récession aux Etats-Unis au cours de cette période», estime David Page. Kristina Hooper nuance cette analyse. Selon elle, cette charge supplémentaire dans le budget des ménages ne se traduira pas nécessairement par une récession, «compte tenu de la force et de la résistance du marché de l’emploi».

L’administration travaille également à un nouveau projet législatif, basé cette fois sur le Higher Education Act de 1965. «Cette nouvelle piste est solide sur le plan légal. Je n’abandonnerai pas et utiliserai tous les outils possibles pour respecter ma promesse», a assuré le président américain. Les premières auditions préparatoires ont été planifiées pour le 18 juillet. La campagne pour les présidentielles, elle, a déjà commencé.