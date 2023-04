La diversification porte ses fruits dans les pays du Golfe

Après une croissance à l’ampleur inattendue en 2022, un ralentissement se profile en 2023 pour les pays du Golfe. Les économies devraient y progresser de 3%, contre 5,7% en 2022. Sont en cause «les politiques restrictives destinées à restaurer la stabilité macroéconomique, la baisse de la production de pétrole et la récente détérioration des conditions de financement», a expliqué Jihad Azour, le directeur du FMI (Fonds monétaire international) pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale lors de la présentation des perspectives économiques, le 13 avril dernier. L’inflation sous-jacente restera contenue en 2023, au-dessous de 4%. Elle sera inférieure à 3% en Arabie saoudite «en raison d’une politique monétaire appropriée», a précisé Jihad Azour. Le rapport complet sera publié le 3 mai prochain.

Le FMI, comme la Banque mondiale quelques jours plus tôt, a revu à la baisse les estimations par rapport aux prévisions du mois d’octobre 2022. Pour Oxford Economics, c’est encore trop optimiste. «Nous nous attendons à ce que la croissance soit beaucoup plus faible à 2,1%, car les perturbations dans la chaîne de valeur pétrolière, la forte inflation et les pressions monétaires pèsent sur l’activité dans la région. Malgré des perspectives plus faibles, le FMI a relevé le taux de croissance de l’Arabie saoudite en 2023 de 0,5 ppt à 3,1%, bien au-dessus de notre prévision de 1,6%», réagit l’institut dans une note.

A lire aussi:

Bénéficiant de programmes d’investissements massifs, le secteur non pétrolier voit sa contribution à la croissance augmenter. La NBK (National Bank of Kuwait) prévoit ainsi un repli de près de 3% du PIB pétrolier saoudien en 2023, tandis que le PIB non pétrolier devrait augmenter de 4,5% (voir graphe). S&P Global Ratings, qui a relevé la note du royaume au mois de mars, estime que le secteur non pétrolier constituera un relais de croissance solide au moins jusqu’en 2026 en raison notamment des réformes sociales, de la croissance du secteur des services, et de l’amélioration de la participation des femmes au marché du travail. Dans les Emirats Arabes Unis (EAU), la croissance du secteur non pétrolier devrait dépasser les 4% en 2023, grâce au tourisme et au bâtiment, selon la Banque mondiale.

Les conséquences de la baisse surprise de la production annoncée par les pays de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) le 2 avril dernier restent difficiles à évaluer. «Chaque hausse de 10% du prix du pétrole se traduit par une réduction de 0,1 point de la croissance et une augmentation de 0,3 point de l’inflation», selon Pierre Gourinchas, le chef économiste du FMI dont les prévisions ont été bâties autour de l’hypothèse d’un prix du baril à 73 dollars.

La demande, que l’AIE (Agence internationale de l'énergie) annonce en forte hausse en 2023, pourrait être revue à la baisse en cours d’année. L’Opep en convient elle-même, évoquant de nombreuses incertitudes, au nombre desquelles la tendance et le rythme de l’activité économique dans les pays de l’OCDE et hors OCDE. Les marchés restent tout aussi prudents. «Ils voient se profiler une récession aux Etats-Unis au second semestre 2023, et un ralentissement en zone euro, qui pourraient peser sur la demande», explique Julien Marcilly, économiste en chef chez Global Sovereign Advisory. Cependant la décision de l’Opep devrait permettre de maintenir le prix du baril dans un corridor de sécurité. «L’Opep cherche à maintenir le prix du baril entre 70 et 80 dollars, ce qui permet d’éviter un scénario comme en 2015-2017. Ces économies restent vulnérables en ce sens que le financement des programmes de diversification reste dépendant de la rente pétrolière», analyse Julien Marcilly. Dans les pays du Golfe, le prix d’équilibre du baril se situe entre 52 et 80 dollars, à l’exception du Bahreïn, où il est de 127 dollars.