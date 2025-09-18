Les promesses d’approvisionnement stabilisent les prix du gaz naturel en Europe
Les flux attendus ou déjà constatés de gaz naturel liquéfié en provenance des Etats-Unis vers l’Europe et de Russie vers la Chine ont permis de stabiliser les prix, malgré des stocks très en retard pour la saison.
Un évènement L’AGEFI
European Finance Forum
9 octobre 2025 à 4:30 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
La Fed abaisse ses taux pour enrayer la dégradation de l'emploi américainLa banque centrale américaine a ramené la fourchette haute de son taux directeur à 4,25%. Seul Stephen Miran, récemment nommé par Donald Trump, était partisan d'une baisse plus marquée.
-
La puissance publique veut continuer de choyer les exportateursBpifrance et Business France ont renouvelé leur partenariat stratégique, dans la foulée du lancement du Diagnostic business international, lancé le 2 juillet dernier.
-
L’inflation de la zone euro n’a quasiment pas augmenté en aoûtEurostat a révisé de 2,1% à 2% le taux d’inflation pour la zone euro en rythme annuel en août, et de 0,2% à 0,1% en rythme mensuel. Et a confirmé que la croissance des salaires a encore été tirée par l’Allemagne et les Pays-Bas au deuxième trimestre.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Noeud coulant
Sébastien Lecornu : la voie étroiteAprès la mobilisation en demi-teinte de jeudi, le Premier ministre va poursuivre dans le secret ses consultations pour former une coalition. Les oppositions lui demandent de dévoiler son jeu. Il reste encore à couvert
-
Editorial
Une France de non-grévistesN’en déplaise aux syndicats et à la gauche, la journée « noire » du 18 septembre et son million de manifestants annoncé était plus près de l’échec que du triomphe
-
A Paris, dans le cortège intersyndical, le slogan « taxer les riches » a écrasé tous les autresL'intersyndicale, qui avait appelé à défiler dans la rue pour la première fois depuis 2023 et la contestation contre la réforme des retraites, a réuni moins de manifestants qu'espéré