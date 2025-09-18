Les promesses d’approvisionnement stabilisent les prix du gaz naturel en Europe

Fabrice Anselmi

Eurostat a révisé de 2,1% à 2% le taux d’inflation pour la zone euro en rythme annuel en août, et de 0,2% à 0,1% en rythme mensuel. Et a confirmé que la croissance des salaires a encore été tirée par l’Allemagne et les Pays-Bas au deuxième trimestre.