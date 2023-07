La demande de crédit des entreprises reste au plus bas dans la zone euro

La demande de crédit par les entreprises auprès des banques dans la zone euro est tombée à son plus bas niveau historique au deuxième trimestre, et une nouvelle baisse est probable cet été, selon l’enquête trimestrielle (bank lending survey, BLS) publiée mardi par la Banque centrale européenne (BCE). En théorie, ces conclusions devraient confirmer le ralentissement de l’économie de la zone euro entrevu dans les indices PMI lundi, et pourraient renforcer les arguments des partisans d’une pause dans le resserrement monétaire en septembre. Peu influents depuis deux ans, les gouverneurs les plus «colombes» au sein du Conseil qui se réunit jeudi souhaiteraient que la hausse du taux de dépôt de 3,50% à 3,75% soit la neuvième et dernière du cycle débuté en juillet 2022.

Du côté de l’offre, les conditions d’octroi de crédit (directives internes + critères d’approbation) se sont encore durcies pour 14% des banques au deuxième trimestre pour les prêts aux entreprises : c’est moins que les 27% au premier trimestre 2023 et les 26% au quatrième trimestre 2022, mais cela se cumule… «Le resserrement net cumulé depuis le début de 2022 a été substantiel et les résultats du BLS ont fourni des indications précoces sur l’affaiblissement significatif de la dynamique de crédit observé depuis l’automne dernier», note d’ailleurs la BCE. Les critères se sont durcis encore un peu plus pour les prêts aux PME, dont les rejets augmentent, et pour les crédits à long terme. Et à peu près dans tous les secteurs, avec bien sûr une mention spéciale pour l’immobilier commercial, voire pour les industries à forte intensité énergétique.

Les banques ont également fait état d’un nouveau durcissement des critères d’octroi pour les prêts aux ménages. Le resserrement a été moins prononcé qu’aux deux trimestres précédents pour les crédits à l’habitat (8% après 19% et 21%). Il a été plus prononcé qu’au premier trimestre pour les crédits à la consommation (18% après 8% et 17% respectivement), en lien avec les perspectives économiques, la situation spécifique des emprunteurs et une tolérance au risque plus faible. Les banques précisent aussi que, entre concurrence accrue sur les dépôts et légère hausse des rendements des obligations bancaires, le coût de financement a augmenté au deuxième trimestre.

«Bonne nouvelle, il y a eu un léger relâchement du degré de resserrement des normes d’octroi de crédit pour les prêts aux entreprises et les hypothèques, commente Chris Hare, économiste senior chez HSBC. Comme la dernière enquête a été menée peu de temps après l’effondrement de SVB, nous aurions pu espérer une amélioration un peu plus importante. D’un autre côté, les taux d’intérêt ont continué à augmenter. Dans l’ensemble, ce n’est peut-être pas un trop mauvais résultat - alors que les banques font face à des vents contraires, la zone euro ne connaît pas de choc majeur sur l’offre de crédit.» Encore 10% de banques s’attendent à un nouveau durcissement des critères d’octroi des prêts aux entreprises au troisième trimestre. Les conditions seraient inchangées pour les prêts au logement, voire les prêts conso.

Quel rythme de transmission monétaire ?

Sans qu’on sache vraiment si c’est une conséquence directe d’une offre ainsi durcie, la demande nette de prêts des entreprises de la zone euro a fortement diminué selon les banques, l’indice passant à -42% au deuxième trimestre après -38% au premier trimestre, à un niveau historiquement bas depuis le début de l’enquête en 2003. Idem pour les prêts aux PME (-40% après -38%), et pour les prêts à long terme (-46%). «Cette baisse de la demande a été nettement plus sévère que prévu il y a trois mois, et a été entraînée par un nouveau ralentissement des intentions d’investissement et un frein croissant des taux d’intérêt élevés, poursuit Chris Hare. Les soldes de la demande sont bien inférieurs à zéro dans les quatre grandes économies, mais la détérioration au cours du trimestre a été de loin la plus importante en Italie (l’indice est passé de -36% à -73%).»

En analysant la corrélation historique entre demande de prêts et baisse du PIB, l’économiste estime que cela pourrait présenter davantage de risques à la baisse pour la croissance de la zone euro. Sachant qu’avec davantage de prêts bancaires pour les entreprises et de taux variables pour le financement immobilier, la zone euro est théoriquement plus sensible que les Etats-Unis aux effets de la politique monétaire. Par ailleurs, les entreprises américaines ont accumulé suffisamment de dettes obligataires à taux fixe en 2020-2021 pour en tirer des bénéfices – liés au différentiel sur les taux de dépôt de leur excès de cash – tout en ayant des besoins de refinancement limités pendant encore deux ans. Il est possible que les entreprises européennes se trouvent dans une situation similaire, à une moindre échelle, et que cela explique alors aussi certains retards dans la transmission monétaire de ce côté de l’Atlantique.

