«La crise bancaire limitera les hausses de taux et l’appréciation du dollar»

L’Agefi : Que changent pour leurs devises les dernières décisions monétaires de la Fed et de la Banque d’Angleterre (BoE) ?

Joffrey Ouafqa : Comme l’a concédé Jerome Powell à la Fed, les tensions autour des banques régionales américaines participent indirectement au ralentissement de l’activité économique, et équivalent à une voire deux hausses de taux. La Fed a donc moins besoin de relever ses taux pour atteindre son objectif de lutte contre l’inflation, et le pic de taux est en passe d’être atteint. Le dollar perd ici un facteur d’appréciation important, surtout que les investisseurs anticipent désormais des baisses de taux dès l’été ! La BoE est confrontée à la montée des tensions sur les banques européennes à la suite de la chute de Credit Suisse. Alors que les chiffres macroéconomiques et l’inflation auraient justifié de remonter les taux de 75 points de base (pb) en mars, elle s’est contentée de 25 pb, à 4,25%, ce qui pourrait bien constituer le pic de taux également.

Début mars, vous étiez optimistes sur l’euro-dollar à six mois (1,12). Les récents événements changent-ils la donne ?

Ces événements nous confortent dans notre vision d’un dollar plus faible face à l’euro. L’impact des tensions bancaires sur l’économie devrait être plus important de l’autre côté de l’Atlantique et, dans le même temps, les anticipations d’inflation en zone euro à 5 ans sont désormais proches des anticipations d’inflation aux Etats-Unis. Le différentiel de taux est amené à se réduire et favorisera l’appréciation de la monnaie unique.