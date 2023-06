La Cour des comptes plaide pour une revue sans tabou de la dépense publique

L’heure d’une revue ambitieuse des dépenses publiques a sonné, y compris pour les dépenses sociales. La dette publique française, proche de 112% du produit intérieur brut (PIB), s’apprête à franchir le cap symbolique des 3.000 milliards d’euros. Et en 2026, la France sera la seule grande économie de la zone euro à dépasser la limite de 3% de déficit fixée par l’Union européenne, en raison d’une trajectoire budgétaire à 2027 «moins ambitieuse que celle annoncée par nos principaux partenaires de la zone euro», relève, jeudi, la Cour des comptes dans son rapport annuel sur les finances publiques. Et encore, ce programme est bâti sur des hypothèses de croissance jugées trop optimistes.

De surcroît, «la plus grande partie du déficit, à hauteur de 4 points de PIB, est de nature structurelle et ne se résorbera pas du seul fait du redressement de l’économie, constate l’institution. Sa diminution nécessitera un effort de maîtrise de la dépense d’autant plus important que l’année 2022 a marqué un retournement probablement durable des charges d’intérêts, qui ont augmenté de près de 15 milliards d’euros, en lien avec l’inflation».

Pas de reflux quand l’économie va mieux

Pour les sages de la Rue Cambon, le gouvernement doit donc engager «une indispensable revue des dépenses publiques au périmètre large, axée sur la qualité et les résultats». Deux objectifs qui soulignent le paradoxe de la dépense en France : elle a dépassé en 2022 le seuil de 1.500 milliards d’euros (57,8% du PIB), et sa progression, continue depuis cinquante ans, va de pair avec celle du taux de prélèvements obligatoires (45,4% du PIB en 2022). Mais les contribuables constatent une dégradation des services publics et ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent.

Alors que de nouveaux besoins mettront, dans les prochaines années, les finances publiques sous pression – défense, nucléaire… –, Paris part de très loin dans cet exercice. «Tous les autres pays européens, même ceux présentant des modèles largement socialisés (Suède, Danemark, Finlande, Allemagne), ont connu des périodes de reflux de la dépense publique en phase de croissance de l’activité, ce qui n’a jamais été durablement le cas en France», rappelle la Cour des comptes. D’où l’appel à une revue la plus ambitieuse possible, impliquant tous les échelons administratifs, et sans vaches sacrées.

Plutôt que de cibler, comme par le passé, les dépenses de fonctionnement de l’Etat, la Cour des comptes juge plus efficace de passer au crible les politiques publiques par grands blocs, et notamment les dépenses de protection sociale (retraite, santé, famille, chômage, pauvreté). Celles-ci représentent 57% de la dépense publique et augmentent plus vite que le PIB. Un dossier explosif, comme l’a montré la réforme des retraites de 2023.◆

