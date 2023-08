La confiance des ménages européens reste au plus bas

La confiance des ménages français s’est stabilisée à un faible niveau en août, selon l’enquête de conjoncture publiée mardi par l’Insee. Son indicateur synthétique est resté inchangé en août, comme en juillet et en juin, à un niveau de 85, nettement en-deçà de sa moyenne de long terme qui se situe à 100.

Les consommateurs se sont montrés plus pessimistes quant aux perspectives concernant le niveau de vie (-53 en août après -48 en juillet) et les attentes concernant leur situation financière personnelle (-16 après -12), tandis que leurs intentions d’épargner au cours des douze prochains mois se sont améliorées (35 après 34). Dans le même temps, le pourcentage de ménages anticipant une hausse des prix au cours des douze prochains mois a bondi (-45 contre -58). De plus, les préoccupations liées au chômage se sont envolées (16 contre 14) et une légère détérioration a été observée dans la capacité d’épargne future (2 contre 3).

Pas d’amélioration en Allemagne

Dans le même temps, le moral des consommateurs allemands se dégrade également dans un contexte de baisse des perspectives en matière de revenus et des intentions d’achat, montre l’enquête de l’institut GfK. Son indice principal est passé de -24,6 (révisé) pour le mois août à -25,5 pour le mois de septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -24,3. «La confiance des consommateurs ne montre actuellement aucune tendance claire, ni à la baisse ni à la hausse – et cela à un niveau globalement très bas, note Rolf Bürkl, expert en consommation de GfK. Les chances que la confiance des consommateurs puisse se redresser durablement avant la fin de cette année diminuent de plus en plus. Des taux d’inflation constamment élevés, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie, font que la confiance des consommateurs ne progresse actuellement pas.»

L’indicateur des attentes de revenus a diminué de 6,4 points pour atteindre -11,5, reflétant une nouvelle hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie, et le sous-indice de propension à acheter a diminué de 2,7 points à -17,0, restant à un niveau très bas depuis l'été 2022. Le sous-indice du sentiment économique s’est lui détérioré, atteignant son plus bas niveau de l’année, à -6,2 après 3,7.

Au vu du moral des consommateurs évalué pour les prochains mois, la consommation privée ne devrait pas être un soutien à la conjoncture économique globale en Allemagne cette année, et devrait même peser sur les perspectives de croissance, conclut l’institut.

(avec agences)

