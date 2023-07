La Chine nomme un nouveau banquier central

En pleine période de doute sur les perspectives macroéconomiques, le gouvernement chinois vient de confirmer la nomination de Pan Gongsheng (photo) au poste de gouverneur de la Banque populaire de Chine. Il remplace Yi Gang, qui occupait cette fonction depuis cinq ans.

Le nouveau gouverneur devra notamment s’attaquer au dégonflement de la bulle immobilière chinoise sans fragiliser les banques, et au niveau d’endettement public sans ralentir l’économie. Une baisse très modérée des taux directeurs pourrait être annoncée au cours de l’année. En attendant, les marchés scrutent les annonces du Politburo, qui doit prochainement définir les contours de mesures de soutien à l’économie.

Pan Gongsheng conserve parallèlement ses fonctions de directeur de la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), l’administration qui pilote les réserves de change de la Chine. Son pouvoir officiel reste toutefois limité, la Banque populaire de Chine étant depuis cette année sous la supervision directe du Parti communiste.



Un apparatchik des finances

Cette promotion confirme les anticipations des analystes de la vie politique en Chine communiste. Ceux-ci avaient interprété la nomination tout début juillet de Pan Gongsheng au poste de secrétaire du Parti auprès de la banque centrale comme un signe quasi certain de promotion à la tête de l’institution. Il avait par ailleurs rencontré quelques jours plus tard Janet Yellen, la secrétaire d’Etat au Trésor américain, qui l’avait présenté comme le nouveau gouverneur de la Banque populaire de Chine.

Le nouveau banquier central est une figure de l’appareil politique et administratif chinois. Il cumulait déjà des postes importants, avec celui de vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine depuis 2012, et celui de directeur de la SAFE depuis 2015. Membre influent du Parti communiste chinois, il a représenté le système financier publique lors du XXème congrès national à l’automne 2022. Avant de travailler dans l’administration publique, cet économiste de 59 ans, passé par Cambridge et Harvard, a occupé des postes de direction à la Banque agricole de la Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine.

A lire aussi:

Les principales banques centrales d’Asie-Pacifique se renouvellent

Cette nomination s’ajoute à celles de deux autres grands banquiers centraux d’Asie-Pacifique ces quatre derniers mois. Au Japon, Kazuo Ueda a pris ses fonctions le 8 avril dernier. Cet ancien camarade de classe de Ben Bernanke au MIT, qui a obtenu son doctorat sous la direction de Stanley Fischer (photo), n’a pas encore montré de signe clair indiquant la fin de la politique ultra-accommodante de l’Archipel.

En Australie, le mandat de Philip Lowe, qui prend fin en septembre, n’a pas été renouvelé. Le Trésorier de l’Australie (équivalent du ministre du Budget) a préféré le remplacer mi-juillet par sa vice-gouverneure Michele Bullock. Cette nomination s’intègre dans une remise à neuf de la gouvernance de l’institution, qui va notamment se réunir moins souvent et modifier sa communication de politique monétaire.