La Chine déçoit les marchés sur ses baisses de taux

La Chine a réduit son taux de prêt de référence à un an lundi, les autorités cherchant à intensifier leurs efforts pour stimuler la demande de crédit, mais a surpris les marchés en maintenant le taux à cinq ans inchangé, sur fond d’inquiétudes plus générales concernant l’affaiblissement rapide de la monnaie.

La reprise de la deuxième économie mondiale s’est essoufflée en raison de l’aggravation de l’effondrement de l’immobilier, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l’effondrement de la croissance du crédit, ce qui plaide en faveur d’un renforcement des mesures de relance de la part des autorités.

Toutefois, la pression à la baisse sur le yuan signifie que Pékin dispose d’une marge de manœuvre limitée pour un assouplissement monétaire plus important, selon les analystes, car un nouvel élargissement des écarts de rendement entre la Chine et d’autres grandes économies pourrait déclencher un effondrement du yuan et une fuite des capitaux.

Baisse de 10 pb

Le taux préférentiel de prêt à un an (LPR) a été abaissé de 10 points de base à 3,45% contre 3,55% précédemment, tandis que le taux préférentiel de prêt à cinq ans a été laissé inchangé, à 4,20%.

Dans un sondage Reuters réalisé auprès de 35 observateurs du marché, tous les participants prévoyaient des baisses des deux taux. La réduction de 10 points de base du taux à un an est inférieure à la réduction de 15 points de base attendue par la plupart des personnes interrogées.

«La Chine a probablement limité l’ampleur et la portée des réductions de taux parce qu’elle s’inquiète des pressions à la baisse sur le yuan», a déclaré Masayuki Kichikawa, stratège macroéconomique en chef chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Les autorités chinoises se soucient de la stabilité du marché des devises».

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires. La Chine a réduit les deux LPR en juin pour stimuler l'économie.

La réduction du LPR à un an est intervenue après que la Banque populaire de Chine (BPC) ait abaissé de manière inattendue son taux de politique à moyen terme la semaine dernière.

Le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) sert de guide au LPR et est largement interprété par les marchés comme un précurseur des changements futurs des références de prêt.

Baisse des Bourses

La banque centrale chinoise s’est également engagée à maintenir une liquidité raisonnablement abondante et une politique «précise et énergique» afin de soutenir la reprise économique, dans un contexte de vents contraires croissants, selon son rapport sur la mise en œuvre de la politique monétaire du deuxième trimestre.

Mais la stabilité de l'échéance à cinq ans a pris de nombreux traders et analystes au dépourvu, certains s’attendant à ce que les difficultés du secteur immobilier et les risques croissants de défaillance de certains promoteurs conduisent à des réductions plus importantes des indices de référence.

Sur les marchés financiers, ces annonces ont provoqué une baisse du yuan onshore tandis que les Bourses chinoises évoluaient dans le rouge.

(Avec Reuters)

