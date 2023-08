La défaillance de Country Garden serait un coup très dur pour l’immobilier chinois

La Chine n’en a pas fini avec les déboires de ses promoteurs immobiliers, ni les créanciers étrangers de ces entreprises. Mardi, Country Garden, la plus importante société privée du secteur, a déclaré à Reuters ne pas avoir payé les coupons de deux obligations en dollar dus le 4 août, confirmant les indications de détenteurs de ses obligations les jours précédents. Leur montant est de 22,5 millions de dollars. La société dispose désormais d’une période de grâce de 30 jours pour les payer, sans quoi elle sera déclarée en défaut. Même en cas de paiement d’ici au 4 septembre, cette annonce est une nouvelle alerte pour les investisseurs et pour un secteur qui peine à se redresser.

La société a indiqué que la diminution de son cash disponible avait provoqué des «stress de liquidité périodiques», en raison d’une baisse des ventes et de la difficulté à se refinancer. Malgré l’assouplissement des contraintes pour les promoteurs respectant les «trois lignes rouges», un ensemble de ratios prudentiels dont la mise en place, en août 2020, a déclenché la crise immobilière chinoise, le secteur est resté en berne. Les résultats semestriels du promoteur ont fait état d’une chute de 30% de ses ventes. Et l’accès aux marchés de capitaux reste soit impossible, soit prohibitif. Les obligations du secteur cotent en moyenne un peu au-dessus de 60% du pair, soit un niveau de détresse important, avec des rendements de plus de 20%.

La direction de Country Garden dit chercher des solutions, notamment pour renforcer ses fonds propres. Mais la société a dû abandonner la semaine passée un placement privé de 300 millions de dollars, faute d’accord pour finaliser l’opération. Moody’s avait abaissé sa note de crédit sur Country Garden à B1 la semaine passée compte tenu des contraintes de financement.

Obligations à la casse

Les obligations en dollar émises par Country Garden ont accentué leur chute cette semaine, revenant à leur point bas de novembre dernier, entre 8% et 14% du pair, selon les titres. Celle à échéance 2031, l’une des plus liquides, s’échangeait 8%, avec un rendement à l’offre de 62% ! Cette même obligation avait rebondi en début d’année, après les déclarations de soutien des autorités au secteur, à plus de 60%. L’action Country Garden, qui est cotée à Hong Kong, a chuté de 35% depuis début août proche de son plus bas historique fin octobre 2022. Les investisseurs semblent douter de la capacité du promoteur à faire face à ses prochaines échéances.

Même en cas de paiement des deux coupons, Country Garden devra rembourser en septembre une obligation de 5,8 milliards de yuans (750 millions d’euros) ainsi qu’un coupon et des options de vente en yuan pour quelques millions. Début janvier 2024, c’est un remboursement de 1 milliard de dollars d’obligations qui attend le promoteur immobilier.

Au-delà du risque pour les investisseurs, déjà bien identifié dans le secteur après la chute d’Evergrande, qui était le promoteur chinois privé le plus endetté, et plus d’une centaine d’obligations ayant fait défaut en 2022 pour 50 milliards de dollars environ, c’est l’ensemble du secteur qui pourrait de nouveau tanguer.

Country Garden est bien plus important en taille qu’Evergrande. Le promoteur, dont le principal actionnaire est Yang Huiyan, qui a pris les rênes de la société en début d’année après que son père lui a passé le témoin, avait un passif de près de 1.400 milliards de yuans (180 milliards d’euros) fin 2022 et plus de 3.000 projets en cours, soit plus de trois fois plus qu’Evergrande, principalement dans des villes de taille moyenne. Le risque étant que cela finisse par affecter des promoteurs viables en raison de la perte de confiance des investisseurs.

Une défaillance du premier promoteur chinois privé pourrait accélérer l’intervention de Pékin. Rendez-vous début septembre.

A lire aussi: