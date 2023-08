La crise immobilière met sous tension le système financier chinois

Les difficultés persistantes du secteur immobilier ont désormais des répercussions sur le secteur financier en Chine. Un important acteur de la finance non régulée (shadow banking) a stoppé les paiements sur certains de ses produits, selon des informations de certains clients du trust publiées par Bloomberg.

Nacity Property Service et KBC, deux sociétés chinoises cotées à Shanghai, ont annoncé qu’elles n’avaient pas reçu en août le remboursement de produits d’investissement arrivés à échéance du gestionnaire Zhongrong International Trust. Ce dernier est détenu à hauteur d’un tiers par le conglomérat Zhongzhi Entreprise Group, qui est présent dans l’industrie et dans la gestion d’actifs avec 1.000 milliards de yuans sous gestion (125 milliards d’euros). Le conglomérat aurait, de son côté, averti ses clients, de l’arrêt de ses paiements sur les fonds d’investissement depuis mi-juillet, selon des courriers postés sur des réseaux sociaux, mais non vérifiés.

Zhongzhi évoque 150.000 clients touchés avec 230 milliards de yuans sous gestion. Zhongrong aurait 270 produits en circulation, dont 39,5 milliards de yuans arrivant à échéance cette année, selon le fournisseur de données Use Trust.

Les difficultés de Zhongrong sont en lien avec la chute du marché immobilier chinois, qui ne finit plus de compter ses victimes. L’annonce la semaine passée du non-paiement par Country Garden, le plus important promoteur immobilier chinois par la taille, des coupons de deux obligations libellées en dollar démontre que le secteur ne parvient pas à rebondir. Le promoteur a ajouté ce matin aux inquiétudes du marché en suspendant la cotation d’obligations libellées en yuan, ce qui a provoqué une nouvelle chute de l’action à un nouveau plus bas historique.

L’immobilier dans le viseur

Zhongrong aurait investi l’an dernier dans des projets immobiliers non achevés misant sur la reprise du marché cette année. L’immobilier représenterait 11% de son activité. «Le plus gros problème maintenant est de savoir comment isoler les risques associés au groupe Zhongzhi afin qu’il ne provoque pas une crise de confiance dans l’ensemble de l’industrie des trusts, affirme un banquier basé à Pékin et cité par Bloomberg. Si la situation continue de s’aggraver, il ne faut pas s’attendre à ce que l’ampleur des risques soit moindre que lorsqu’un promoteur immobilier de premier plan fait défaut.»

Sur les marchés, les Bourses asiatiques ont clôturé dans le rouge lundi mais sans panique. Shanghai limitait ses pertes à 0,3% et Shenzhen à 0,5%. Hong-Kong perdait 1,4% mais après davantage de volatilité la semaine passée dans le sillage des annonces de Country Garden et des statistiques économiques inquiétantes dans l’Empire du Milieu. L’inquiétude des investisseurs était toutefois plus visible sur le marché des changes où le yuan a touché nouveau point bas face au dollar (7,26 yuans pour un dollar) cette année non loin de ses plus bas d’octobre dernier.

A lire aussi: