L’effondrement du commerce extérieur de la Chine inquiète les marchés

Alors que les investisseurs s’interrogent sur la croissance chinoise et craignent la déflation, les derniers chiffres du commerce extérieur ne rassurent pas. Les importations et les exportations chinoises ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet.

Les importations ont chuté de 12,4% en juillet en glissement annuel, selon les données des douanes publiées mardi. Les économistes interrogés par Reuteurs tablaient sur une baisse de 5%. Elles reculent le plus depuis janvier, alors que les autorités levaient les restrictions liées au Covid, affectées par la faiblesse de la demande intérieure, et renforçant le spectre de la déflation. L’ampleur de la chute des exportations est quant à elle identique à ce qu’elles avaient connu au début de la crise sanitaire en janvier 2020. Elles se sont contractées de 14,5% en juillet, plus que les 12,5% attendus et que la baisse de 12,4% du mois précédent.

La faiblesse des importations et des exportations est le dernier signe en date que la croissance économique de la Chine pourrait encore ralentir au troisième trimestre, avec un affaiblissement dans les domaines de la construction, de l’activité manufacturière et des services, de l’investissement direct étranger et des bénéfices industriels. Une faiblesse déjà visible au cours des derniers mois et qui interroge sur la reprise chinoise.

En attendant Pékin

L'économie chinoise a progressé lentement au deuxième trimestre, avec une demande affaiblie dans le pays comme à l'étranger, ce qui a poussé les dirigeants à promettre un soutien politique supplémentaire et les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’année. Les derniers chiffres du commerce extérieur pourraient mettre davantage la pression sur le gouvernement pour qu’il engage de nouvelles mesures concrètes pour soutenir la demande. Mais en dehors des annonces, ces dernières tardent.

La semaine dernière, les autorités chinoises ont annoncé que des mesures de relance seraient prises. Or les investisseurs ont jusqu'à présent été déçus par des propositions qui visent à accroître la consommation dans les secteurs de l’automobile, de l’immobilier et des services.

L’inquiétude est perceptible mardi sur les marchés où les places boursières chinoises sont en net retrait, de même que le yuan. A Hong-Kong, l’indice Hang-Seng cède 1,8%, tous les secteurs étant en baisse. Les Bourses de Shanghai et de Shenzhen baissent de 0,25% et 0,4% respectivement. La devise chinoise se déprécie à 7,21 yuans face au dollar et revient proche de ses plus bas cette année établis fin juin. Les métaux industriels, dont le cuivre, sont également affectés par ces chiffres. Le métal rouge cède 1,7% sur le LME, à Londres.

(Avec Reuters)

