La Banque du Canada instille un doute sur une pause de la Fed

La Banque du Canada (BoC) a relevé mercredi son taux directeur à 4,75%, soit son plus haut niveau depuis 22 ans. Elle avait cessé de relever ses taux depuis janvier afin d’évaluer l’effet des huit hausses qui avaient depuis mars 2022 porté son taux de financement à 1 jour de 0,25% à 4,50%. Le Canada faisant partie des pays très exposés à un marché immobilier à taux variables selon l’OCDE, cela pouvait justifier un resserrement un peu moins poussé que dans les pays exposés aux taux fixes.

Le Conseil des gouverneurs a estimé que «la politique monétaire n’était pas suffisamment restrictive pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande, et assurer un retour durable à la cible d’inflation». La banque centrale a déclaré qu’elle prévoyait toujours un ralentissement de l’inflation jusqu’à 3% cet été, mais aussi qu’elle continuerait à évaluer les indicateurs économiques afin de déterminer s’ils sont compatibles avec l’atteinte de l’objectif de 2%, qui n’est plus annoncé pour la fin 2024 comme dans ses dernières prévisions.

La vigueur inattendue des dépenses de consommation, le rebond de la demande de services, un marché du travail toujours tendu et une petite reprise de l’activité immobilière ont donc joué sur sa décision. Le 16 mai, Statistics Canada avait publié un indice d’inflation CPI annuel à nouveau en hausse à 4,4% en avril, après 4,3% en mars et surtout neuf mois de baisse. De nouvelles hausses des prix sur l’essence, les transports et les automobiles en étaient la principale cause. Les données sur l’immobilier restent assez peu lisibles, entre les indicateurs privés qui affichent une chute de plus de 15% sur un an, et les statistiques officielles d’une première baisse annuelle de seulement 0,2% en avril.

Ajoutée à une croissance du PIB de 3,1% au lieu de 2,3% prévus au premier trimestre, la persistance de l’inflation augmentait les incertitudes sur la politique monétaire, alors que la BoC avait présenté le relèvement de janvier comme potentiellement son dernier. Marchés et analystes n’excluaient pas pour autant une nouvelle hausse cette année, mais plutôt en juillet. Environ deux tiers des économistes interrogés par Reuters fin mai s’attendaient même à un maintien des taux jusqu’à fin 2023.

Remise en cause du taux terminal ?

Cette décision de la BoC intervient après une deuxième hausse de taux surprise mardi de la Banque centrale d’Australie (RBA), qui avait «passé deux tours» en février et en mars. Si elle n’a pas augmenté la probabilité d’une hausse de taux par la Fed américaine le 14 juin sur les marchés de futures (FedWatch Tool du CME Group), elle instille un doute sur cette possibilité pour juillet ou septembre (plus de 60% depuis mercredi).

«Les relèvements de taux des deux banques centrales démontrent qu’ils peuvent ne pas avoir été suffisamment relevés aux Etats-Unis aussi», confirme Eric Bertrand, directeur des gestions chez Ofi Invest AM. Une relance du cycle monétaire serait donc possible, même avec une pause qui pouvait être interprétée comme l’arrivée au taux terminal avant un éventuel pivot. D’autant plus que l’inflation américaine reste plus élevée qu’au Canada ou en Australie, et que les emprunteurs immobiliers n’y sont quasiment plus exposés aux taux variables. «S’il ne s’agit que d’une seule hausse de 25 points de base (pb) supplémentaire, il n’y a pas de sujet pour les marchés, poursuit Eric Bertrand. Le vrai facteur de risque est si la croissance ne ralentit pas et maintient l’inflation à un niveau élevé, obligeant les banques centrales à relever les taux davantage. Cela alimenterait de nouveau l’incertitude sur le taux terminal, et donc la volatilité.» Un contexte de volatilité toujours élevée sur les taux, qui a vu les taux américains à 2 et 10 ans reperdre jeudi, avec des inscriptions au chômage en hausse, une large partie du bénéfice gagné mercredi.

«Nous croyons toujours que la Fed fera une pause en juin, et qu’elle pourrait, selon l’évolution des données, ajouter une hausse en juillet, indique Iain Stealey, directeur des stratégies Fixed Income International chez JPMorgan AM. Mais nous pensons aussi que, que si le cycle de hausse perdurait, cela conduirait probablement à des baisses des taux plus importantes par la suite.» Pour Bruno Cavalier, chef économiste d’Oddo BHF, «cela n’aurait a priori pas de sens de faire une pause en juin et en juillet pour reprendre le resserrement monétaire en septembre alors que, plus le temps va passer, plus les effets des précédentes hausses sur l’économie et sur l’inflation devraient se faire ressentir.»

