La Banque de France annonce un résultat net positif

La Banque de France a annoncé mercredi, dans le cadre de la présentation de son rapport annuel, un résultat net positif de 4,4 milliards d’euros au titre de 2022. Il sera intégralement affecté au Fonds pour Risques Généraux pour couvrir les diminutions de revenu monétaire des prochains exercices.

Dans le détail, l’année a été marquée par un retournement de la politique monétaire et en conséquence, pour la première fois depuis de nombreuses années, une réduction de la taille de son bilan de plus de 7%, de 2.037 à 1.884 milliards. Les mesures de normalisation de la politique monétaire incluant les nouvelles possibilités de remboursement anticipé des opérations ciblées de refinancement à très long terme (TLTRO 3) ont été prises à compter de novembre. Par ailleurs, les programmes d’achat ont cessé mi-2022 de contribuer à l’augmentation de la taille du bilan, avec la limitation au seul réinvestissement sur les montants des titres arrivant à échéance jusqu’au 1er mars.

Nouvelles charges d’intérêts

Malgré cette réduction de la taille du bilan, les revenus monétaires ont continué de croître en 2022, à 4,2 milliards. C’est le solde net de deux effets de sens contraire : une hausse -favorable - des revenus des titres issus des programmes d’achat régulier (APP) et d’urgence (PEPP) ; à l’inverse, une charge accrue de rémunération de l’excédent de liquidité des banques du fait de la remontée des taux directeurs, qui n’a cependant joué qu’en deuxième moitié d’année.

Par ailleurs, les revenus non monétaires (actifs détenus pour compte propre) ont reculé du fait, notamment, de la charge de rémunération du compte du Trésor. Dans cet ensemble, les revenus sur actifs détenus pour compte propre ont cependant progressé. C’est notamment le cas pour les avoirs nets en devises (+0,55 milliards) en lien avec la hausse des taux de rendement des avoirs en dollar américain et l’appréciation de cette devise par rapport à l’euro. Les dépenses nettes des activités ont été très bien maîtrisées en 2022, malgré l’inflation, avec un recul de 21 millions, à 836 millions (-2,5% par rapport à 2021).

Au regard des diminutions à venir sur les revenus monétaires, du fait de la remontée des taux, la Banque a poursuivi en 2022 le renforcement de son Fonds pour Risques Généraux : il a ainsi été doté à hauteur des 4,4 milliards de résultat pour le porter à 16,4 milliards (après des dotations de 1,15 et 2,8 milliards en 2020 et 2021). Comme la Banque centrale européenne (BCE) a commencé à puiser dans ses provisions, les réserves de la Banque de France devraient lui permettre de maintenir des résultats à l’équilibre au cours des prochaines années, sans solliciter de recapitalisation auprès de l’Etat actionnaire.

L’institution poursuit parallèlement la transformation engagée en 2016 avec son plan «Ambitions 2020», permettant de réduire ses dépenses nettes d’activité de 20 % sur la période 2015-2022, soit environ -3,5% par an en volume, et ses effectifs de 25% (-3.093 équivalents temps plein). Elle a dans le même temps renforcé les services rendus à la collectivité : opérateur de la stratégie nationale en matière d’actions d’éducation financière du public (EDUCFI) ; accompagnement des TPE-PME dans chaque département ; adossement de la médiation du crédit (depuis 2018) ; engagement prioritaire en faveur du climat au travers du Réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier (NGFS) avec le lancement en 2021 d’un Centre sur le Changement Climatique et prise en compte des risques climatiques dans la politique monétaire et la supervision du secteur financier (stress tests climatiques, Commission Climat et Finance Durable de l’ACPR).