La banque centrale suisse confirme les particularismes du pays

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur à 1,75% lors de sa réunion jeudi, contre toute attente puisque les marchés anticipaient une deuxième hausse de 25 points de base (pb) après quatre hausses de 225 pb depuis juin 2022. L’institution a considéré que le resserrement significatif de la politique monétaire opéré sur les cinq derniers trimestres permet de contrecarrer les pressions inflationnistes jusque-là.

Cette décision a été décrite, par des analystes cités par Reuters, comme une «pause belliciste». «La situation nous permet maintenant d’attendre de vérifier lors de la prochaine évaluation si les mesures prises jusqu’à présent sont suffisantes pour maintenir l’inflation dans la fourchette de stabilité des prix (0%-2%) de manière durable, a déclaré le président de la BNS, Thomas Jordan. Mais la bataille contre l’inflation n’est pas encore terminée.»

Très prudent, il n’a pas exclu un nouveau resserrement en décembre. Et il a maintenu ses prévisions d’inflation moyenne à 2,2% en 2023 et en 2024, avant un retour à 1,9% en 2025, avec une croissance autour de 1% cette année. Peut-être aussi pour ne pas trop affecter le franc suisse, désormais en baisse après avoir dépassé la parité face au dollar (0,90) et à l’euro (0,96) en 2022.

Monnaie forte ; inflation faible

L’indice CPI annuel a été enregistré à 1,6% en juillet et en août, malgré une hausse des prix encore élevée sur les postes alimentation (4,1%) et énergie-logement (2,9%), du fait d’une inflation sous-jacente (core CPI) également faible, à 1,5% après avoir approché son record absolu à 2,4% en février.

«Cela reste une économie très particulière, avec structurellement très peu d’inflation pour de nombreuses raisons, rappelle Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez Rexecode et BSI Economics. Parmi ces raisons, il y a une devise forte, avec le franc suisse vers lequel se retournent de nombreux investisseurs quand remontent les risques géopolitiques comme en 2022.» En pleine inflation liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la force du franc suisse a permis de nettement contenir la progression des prix à l’importation qui, après la hausse au premier semestre 2022, n’ont cessé de diminuer depuis (-3,6% sur un an désormais). «La BNS a continué à intervenir sur le marché des changes pour renforcer le rôle de ‘valeur refuge’ de sa devise», ajoute Nadia Gharbi, économiste senior chez Pictet WM, évoquant encore 22,3 milliards de rachats nets de francs suisses en 2022, et 32,3 milliards au premier trimestre 2023.

Second élément déterminant : un marché intérieur très peu inflationniste, là aussi avec plusieurs explications. Les revenus globalement élevés des ménages suisses entraînent un effet de composition du «panier de la ménagère» avec un poids plus faible qu’ailleurs du poste énergie dans le CPI (3,7%, vs 10,9% pour l’alimentation et 21% pour le loyer). «Concernant l’énergie, la Suisse était aussi beaucoup moins dépendante du gaz russe que d’autres pays (Allemagne, Italie...), et plus généralement de l’énergie importée grâce à son énergie hydraulique et nucléaire», complète Nadia Gharbi.

«Les entreprises ont une véritable capacité à maîtriser leurs coûts, y compris les prix à la production (PPI) — négatifs depuis le mois de mai – et la masse salariale, poursuit Anthony Morlet-Lavidalie. Ce deuxième point découle d’une économie au plein emploi avant la crise du covid, et qui – cas unique en dehors des Etats-Unis grâce au soutien budgétaire – a retrouvé très vite sa trajectoire de croissance potentielle après 2020.» Résultat : la progression de la production et de la valeur ajoutée, grâce à des secteurs moins affectés par la pandémie et très exportateurs (luxe, finance, pharmacie, agroalimentaire, etc.), sans avoir besoin de créer de beaucoup postes avec donc une moindre croissance de l’emploi a permis de générer d’importants gains de productivité relatifs : +2,6% en 2021 ; +1,2% en 2022 (voir graphique).

Le tout sans de fortes hausses de salaires - «d’environ 2% par an selon les enquêtes, précise Nadia Gharbi. Un autre facteur tient au fait que les prix sont davantage administrés en Suisse que dans d’autres économies, à hauteur de 30% des prix de biens et services : l’ajustement y est forcément moins rapide qu’en zone euro (13% de prix administrés).»

Aujourd’hui, l’économie – notamment l’indicateur SECO du climat des affaires – et l’inflation montrent des signes de ralentissement. «Une nouvelle augmentation des taux risquerait de renchérir le franc, de nuire aux exportations et à la conjoncture, conclut Anthony Morlet-Lavidalie. Les 250 pb de relèvement déjà opérés semblaient ‘improbables’ pour sortir de la situation monétaire de la BNS, qui ne voudrait sans doute pas risquer de retomber en déflation.»

