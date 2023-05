«La baisse des taux longs pourrait être plus importante en cas de dégradation des marchés à risque»

L’Agefi : Les derniers indicateurs économiques pourraient-ils pousser la Fed à une ultime hausse des taux (5,50% au lieu de 5,25%) ?

Alain Guélennoc : Les dernières statistiques américaines font état d’une situation contrastée. D’un côté, le marché de l’emploi est toujours dynamique et les tensions salariales perdurent ; l’inflation sous-jacente stagne, mais ne faiblit pas. De l’autre côté, le marché immobilier reste faible, et une partie du secteur bancaire est en crise. La Fed ne peut être insensible à ces évolutions, et la probabilité la plus forte est qu’elle marque une pause dans ses hausses de taux. Il n’en demeure pas moins que, tant que l’inflation ne sera pas définitivement vaincue, Jerome Powell gardera la possibilité de monter encore ses taux directeurs.

Comment expliquer votre anticipation de taux longs aussi faibles aux Etats-Unis et en Allemagne au second semestre ?

Notre scénario central reste un ralentissement de la croissance et un affaiblissement lent et progressif de l’inflation. Les restrictions monétaires menées par les banques centrales commencent à avoir un impact significatif sur l’économie. En totale cohérence avec ces constats, une baisse des taux long terme nous semble tout à fait envisageable. Elle pourrait même être plus importante en cas de dégradation des marchés à risque, actions ou crédit.

