«Il est temps pour les marchés actions de marquer une pause»

L’Agefi : Comment devraient évoluer les marchés actions dans les prochains mois ?

Antoine Byjani : Les marchés d’actions ont poursuivi leur marche en avant, après une courte pause marquée par les inquiétudes suscitées par le secteur bancaire aux Etats-Unis et en Europe. Ces rendements en trompe-l’œil, en partie tirés par la forte détente des taux longs, ont principalement bénéficié aux segments de croissance et aux valeurs technologiques, devant les segments de qualité ou de valeur, et davantage encore que les indices génériques. Après un trimestre de bonnes surprises, tant sur les plans des perspectives de croissance, d’inflation, que des publications de résultats, il est temps pour ces marchés de marquer une pause. Comme l’épisode récent de faillite bancaire est venu le rappeler, les mois qui se présentent à nous sont porteurs de vents adverses : une récession industrielle en vue aux Etats-Unis, amplifiée par des conditions de crédit plus strictes, une inflation rampante et l’accumulation des resserrements monétaires passés et à venir.

Quelle allocation privilégiez-vous ?

Les valorisations actuelles des marchés d’actions semblent, à très court terme, à la merci de déceptions, comme la révision des perspectives de croissance des bénéfices de 2024. Nous restons convaincus que l’environnement actuel est propice, à plus long terme, aux portefeuilles combinant des sociétés à fort pricing power et de qualité, et celles à valorisations faibles. Nous restons prudents sur les actifs obligataires, dont la volatilité rend aléatoires les perspectives de rendement.