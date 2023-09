Finances publiques : l’optimisme du gouvernement n’est pas partagé

«Optimiste». C’est le qualificatif retenu par le Haut Conseil aux Finances Publiques (HCFP) pour résumer la copie rendue par Bercy pour le chiffrage du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027. Le premier jet, publié en septembre 2022, n’avait pas convaincu les membres de l’instance. Dans cette nouvelle version, Pierre Moscovici, le président du HCFP, relève quelques efforts d’ajustement à la baisse de certaines hypothèses macroéconomiques. Mais ces derniers demeurent insuffisants, et l’ensemble paraît «peu crédible».

Dans les détails, les prévisions de croissance potentielle du gouvernement restent inchangées, à +1,35% en moyenne sur la période, et supérieures à toutes les estimations par ailleurs disponibles. «Cela suppose que la productivité globale des facteurs se remette à croître conformément aux tendances antérieures à la crise sanitaire et un dynamisme important de l’investissement des entreprises, malgré le durcissement des conditions de crédit. D’une certaine façon, le gouvernement laisse à penser que l’impact de la hausse des taux est déjà passé», estime Pierre Moscovici. En outre, les tensions observées dans les recrutements, historiquement élevées, donnent à penser que la capacité de rebond de l’économie française reste limitée.

Est jugée «peu ambitieuse» et «manquant de crédibilité», la trajectoire de solde public qui prévoit un déficit budgétaire ramené à 2,7% du PIB en 2027. «Peu ambitieuse», car à l’exception de la Belgique et de la Slovaquie, tous les Etats de la zone euro auront ramené leur déficit budgétaire en-deçà des 3% du PIB dès 2025.

«Manquant de crédibilité», car les économies restent peu documentées à ce jour. Les 12 milliards d’euros d’efforts recensés pour 2023 et 2024 sont la résultante du retrait de mesures conjoncturelles. La question de leur pérennisation post 2024 reste entière, et paraît difficile à résoudre en l’absence de mécanisme contraignant. «Le volant d’économies envisagées n’est pas impossible, mais nous devons accepter de revoir les dépenses qui ne sont pas efficaces », explique Pierre Moscovici. «La première réunion du Haut Conseil aux Finances Publiques Locales s’est tenue la semaine dernière. L’objectif des discussions est à l’heure actuelle de créer un consensus, et non d’établir une trajectoire et les conséquences à en tirer. Cette discussion est devant nous», poursuit-il.

En conséquence, la dette publique amorcerait une baisse de 4 points sur la période 2023-2027, à 108,1% du PIB. En hausse «spectaculaire» de près de 80%, le service de la dette deviendra pour la première fois le principal poste budgétaire de l’Etat, devant l’Education nationale (voir graphe).

Dans ce contexte, les modalités de financement de la transition énergétique apparaissent obscures. «Les marges de manœuvre budgétaires pour investir sont extrêmement réduites, raison pour laquelle le désendettement est un impératif catégorique», explique Pierre Moscovici, citant à l’appui le rapport publié par France Stratégie, qui estime entre 30 et 35 milliards d’euros par an l’effort supplémentaire de dépense publique. «Il faut se désendetter pour investir ; s’endetter davantage n’est pas responsable», a-t-il conclu.