«Face aux risques macroéconomiques, les crédits notés A sont les plus appropriés»

L’Agefi : Comment justifiez-vous votre positionnement favorable sur la classe d’actifs crédit ?

Matt Hamilton-Glover : Nous considérons toujours que les spreads de crédit sont élevés et nous prévoyons un certain resserrement au cours du reste de l’année, ce qui explique pourquoi nous surpondérons l’exposition au crédit. Les spreads se sont en effet redressés en avril par rapport aux niveaux de récession du mois de mars, en raison de l’amélioration de la confiance dans le secteur bancaire. La situation des banques régionales américaines en difficulté et de Credit Suisse a été résolue, tandis que les grandes banques américaines et européennes ont publié des résultats rassurants. L’inflation continue d’être orientée à la baisse, mais moins que souhaité, surtout en ce qui concerne l’inflation core. En conséquence, la Fed et la BCE ont procédé à de nouvelles hausses de taux, la Fed étant désormais susceptible de faire une pause, et la BCE, de procéder à deux nouvelles hausses avant d’atteindre le pic de son cycle. Cette fin du cycle de hausse est positive pour les obligations de meilleure qualité et nous pensons que les rendements globaux supérieurs à 4% pour le crédit investment grade en euros continueront d’attirer les flux de capitaux.

Comment cela se traduit-il concrètement dans les portefeuilles ?

Les primes de crédit en Europe restent élevées dans le contexte historique, en particulier pour le secteur bancaire, sur lequel nous estimons que les spreads sont à la traîne. Nous restons donc surpondérés. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce qu’ils se situent dans une fourchette à court terme, car les valorisations du marché et le pic des taux des banques centrales sont en soutien. Toutefois, les incertitudes concernant les banques régionales américaines, le débat sur le plafond de la dette américaine et le ralentissement de l’économie aux Etats-Unis et en Europe feront les gros titres. Nous prévoyons une augmentation des émissions avant l’été, ce qui pourrait peser sur les aspects techniques en mai et juin. Par conséquent, nous avons augmenté les niveaux de liquidités et de Bunds dans les fonds afin de profiter de spreads potentiellement plus élevés offerts dans les semaines à venir. Face à ces risques macroéconomiques nous considérons également que les crédits notés A, plutôt que les crédits notés BBB, sont les plus appropriés.◆

